La nonna muore e la nipote mantiene la promessa fatta con il cane- VIDEO

Prima che la nonna morisse la nipote aveva fatto una promessa a lei e al suo cane e una volta successo ha mantenuto la parola data.

Perdere qualcuno di caro e sempre molto difficile, non solo per le persone ma anche per gli animali che sono stati per tanto tempo dei compagni di vita. Alcune persone sanno quando sta per arrivare il loro momento e prima che accada provano a mettere in ordine e a sistemare tutto il possibile. Questo è quello che è accaduto ad una donna, proprietaria di un cagnolino di nome Stormy, a cui la nipote aveva fatto una grande promessa e che la ragazza ha deciso di mantenere una volta arrivato il triste momento.

La nonna muore e la nipote prende in affido il suo fedele cane di una vita

Il lutto è un dolore davvero molto grande, ognuno lo vive a suo modo ma spesso si tratta di un periodo denso di tristezza, in cui i ricordi continuano a venire fuori ed è difficile abituarsi al vuoto lasciato da chi se n’è andato. Questo vale non solo per le persone, ma anche per gli animali, soprattutto quelli che hanno passato tutta la loro vita a fianco della persona che non c’è più. Il piccolo Stormy sa benissimo cosa si prova a perdere la propria persona di fiducia, la compagna di una vita, ma per sua fortuna ha trovato qualcuno che possa prendersi cura di lui nel migliore dei modi possibili.

Una ragazza di nome Kasey ha deciso di affidare ad alcuni video pubblicati sul suo profilo Tik Tok la toccante storia della morte della sua amata nonnina e della promessa fatta e mantenuta una volta arrivato il momento.

La nipote aveva fatto come ultimo dono alla sua nonna la promessa di prendersi cura del suo cane Stormy quando lei non ci sarebbe più stata. E così ha fatto, senza indugiare un attimo, nonostante Kasey fosse già la proprietaria di altri due cani, di cui un pastore tedesco di nome Kylo.

@kylo.gsd I cant express how much it warms my heart that Kylo brings her such comfort💔💔💔 #memorial #loss #fyp #kylo #germanshepherd #dogsoftiktok #gsd ♬ see you later (ten years) – Jenna Raine

Il fatto di possedere già altri due cani, però, non è stato affatto un impedimento, ma anzi un modo più facile per poter tirare su di morale il piccolo Stormy.

Il cagnolino infatti è rimasto molto colpito dalla morte della sua padrona e le giornate successive al distacco sono state per lui molto dure e piene di tristezza. Per sua fortuna però ha trovato due eccezionali compagni di vita, in particolare il pastore tedesco Kylo che lo ha preso sotto la sua ala e che fa di tutto per essergli di conforto. Kasay ha voluto riprendere con il suo telefono alcuni dei momenti in cui i due cani sono insieme, mentre si coccolano e giocano. I video sono arrivati a collezionare quasi 400 mila like e ancora più numerose visualizzazioni, oltre che ai migliaia di commenti commossi degli utenti. La nonna di Kasey sarà sicuramente fiera della sua nipotina e di come si sta prendendo cura del suo amato cucciolo Stormy. (G. M.)