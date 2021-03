Daniela Martani è la concorrente più discussa della nuova edizione de L’Isola dei Famosi tanto che anche Selvaggia Lucarelli ha tuonato sui suoi profili social “Una NoVax in piena campagna vaccinale, Mediaset vergogna!“.

Il portale TPI ha così chiesto alla casa di produzione del reality, Banijay Italia, un commento a riguardo dato che ogni naufrago, prima di partire per l’Honduras, si è sottoposto ad una serie di controlli medici, tamponi Covid e vaccini.

“Tutto il personale impegnato e i concorrenti hanno effettuato un tampone rapido tutti i giorni, per tutto il periodo di quarantena in Italia. I concorrenti hanno effettuato un tampone molecolare (PCR) 72 ore prima della partenza per l’Honduras. Per il resto tutti i concorrenti sono stati sottoposti ad accertamenti individuali che ne certificassero il buono stato di salute”.