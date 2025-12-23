12.9 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Tecnologia

La NIS2 cambia la cybersecurity in Italia

Da stranotizie
La NIS2 cambia la cybersecurity in Italia

Dal 1° gennaio 2026, le aziende essenziali e importanti dovranno segnalare tempestivamente gli incidenti informatici secondo la Direttiva NIS2. Questa normativa impone obblighi stringenti, scadenze precise e sanzioni milionarie, richiedendo un cambio di passo nella gestione della cybersecurity, con responsabilità dirette anche per i dirigenti.

La Direttiva NIS2, adottata dall’Unione Europea, mira a rafforzare la resilienza dei settori considerati essenziali o importanti per il funzionamento dello Stato e dei servizi critici, come energia, trasporti, sanità e infrastrutture digitali. Le imprese classificate come “soggetti NIS” dovranno adottare un approccio proattivo e trasparente nella gestione degli incidenti, con tempistiche precise per la segnalazione: 24 ore per la notifica preliminare, 72 ore per quella completa e 1 mese per il report finale.

In caso di mancata segnalazione, le sanzioni possono essere pesanti, fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo per i soggetti essenziali e fino a 7 milioni di euro o l’1,4% del fatturato globale annuo per i soggetti importanti. La normativa introduce anche la responsabilità personale dei dirigenti in caso di negligenza grave.

La cybersecurity e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono strettamente correlate, poiché un attacco informatico può generare rischi fisici immediati per i lavoratori. Pertanto, la protezione dei dati e delle infrastrutture digitali diventa parte integrante della prevenzione aziendale. Le aziende dovranno integrare la cybersecurity nel DVR, aggiornare le procedure di emergenza, formare il personale e collaborare con l’IT per creare un flusso di comunicazione immediato tra sicurezza informatica e sicurezza sul lavoro.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Planet Funk: nuovo album BLOOOM
Articolo successivo
Presepe vivente a Torre Piazza
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.