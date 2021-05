L’attore Francesco Venditti, figlio del più celebre Antonello Venditti e di Simona Izzo, ha due figli grandi – Alice e Tommaso – che fanno entrambi i doppiatori.

Ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno ha parlato di loro, svelando in maniera del tutto naturale che sua figlia Alice ora è fidanzata con un’altra donna.

Francesco Venditti: “Mia figlia Alice sta con una ragazza”

“Alice ha 24 anni e per 4 anni è stata fidanzata con un ragazzo, ma io e Cristina [la sua compagna, ndr] avevamo capito che si stava innamorando della sua amica. Io e la mamma più di una volta le abbiamo detto ‘Guarda che secondo noi ti stai innamorando della tua amica’. Dopo qualche mese lei ce lo ha confermato, ma per noi non è stata una sorpresa ed oggi anche la sua compagna Serena fa parte della nostra famiglia. L’amore è amore“.

Francesco Venditti, oltre Alice e Tommaso, ha anche due figli più piccoli avuti dall’attuale compagna, Leonardo e Mia di 5 e 4 anni.

E’ sempre bello quando i vip in televisione sdoganano l’omosessualità parlandone apertamente con grande normalità, soprattutto se fatto nel pieno pomeriggio di Rai Uno.