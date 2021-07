I Maneskin conquistano l’Eurovision Song Contes, la nazionale di calcio italiana vince Euro 2020, Matteo Berrettini porta l’Italia per la prima volta ad una finale a Wimbledon, la squadra femminile di softball ottiene un posto alle Olimpiadi di Tokyo (è l’unica europea) ed ora anche la nazionale italiana di pallavolo femminile under 20 ha conquistato una medaglia, quella più importante: oro.

La nazionale femminile italiana di pallavolo è infatti diventata campione del mondo battendo tre set a zero in finale la Serbia, che ha conquistato così il secondo posto. Dietro Russia e fuori dal podio Olanda, che ha ospitato a Rotterdam la partita finale.

“Il titolo è arrivato alla conclusione di un cammino fatto di otto vittorie in altrettanti incontri, con l’Italia che ha piegato tutte le avversarie affrontate”. si legge su SkySport – “Lo stesso destino e’ toccato alla Serbia, che era già stata superata nella fase a gironi con un secco 3-0. Per il tecnico italiano quella odierna è l’ennesima medaglia della sua esperienza azzurra, dato che tra Europei e Mondiali non è mai sceso dal podio. La formazione tricolore, che nel 2019 ottenne l’argento in Messico, a distanza di due anni si e’ confermata al vertice mondiale”.