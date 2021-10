Nei prossimi mesi, 3 navi portacontainer, una giapponese, una finlandese e una norvegese, alzeranno l’ancora. Dopo, i mari non saranno più la stessa cosa.

Il Giappone e la Norvegia stanno lavorando separatamente allo stesso obiettivo: fare viaggiare una nave porta-container in maniera completamente autonoma. L’obiettivo è che nei mari il traffico commerciale, che sta crescendo di intensità mese dopo mese, possa diventare ancora più economico perché svolto senza equipaggio, cioè senza una delle voci di costo maggiori per i gestori di una flotta di navi cargo.

L’Italia dopo il Morandi

Giappone

La nave giapponese prenderà il largo grazie agli sforzi coordinati della Nippon Foundation e della Nippon Yusen Kk, la più grande azienda mercantile giapponese. La nave, che viene allestita in questi mesi, seguirà un percorso di quasi 400 chilometri attraverso una delle rotte a maggior densità di traffico navale: dalla baia di Tokyo alla città di Ise, nella prefettura di Mie. Il test, che rappresenta la prova sul campo dopo una serie di sperimentazioni portate avanti in passato in laboratorio o con brevi uscite controllate, secondo gli addetti ai lavoro sarà poco meno che rivoluzionario. L’intelligenza artificiale sarà alla guida non solo della nave, ma anche dei sistemi di bordo che garantiscono il corretto funzionamento delle grandi imbarcazioni e sovrintendono il loro carico, composto da centinaia di container.

Norvegia

In Norvegia lo sviluppo è stato fatto dai cantieri Vard assieme all’azienda tecnologica Kongsberg Maritime. Secondo la Cnn, questa seconda nave avrà anche la particolarità di essere a emissioni zero e totalmente autonoma. Il suo viaggio inaugurale però sarà su scala molto più limitata e toccherà due porti norvegesi per verificare la fattibilità del viaggio e avrà un “gruppo di controllo” che senza intervenire sovrintenderà al funzionamento dei sistemi di bordo per assicurarsi che il computer faccia tutto come dev’essere fatto. La nave verrà inoltre controllata da 3 centri di terra, che si divideranno la responsabilità di verificare il corretto funzionamento dei sistemi autonomi.

Finlandia

La nave norvegese e quella giapponese non sono le prime a guida autonoma: nel 2018, la Finlandia ha fatto debuttare la prima nave container totalmente elettrica e a guida autonoma, sviluppata dal colosso chimico Yara International. La Yara Birkeland, questo il suo nome, farà il suo primo viaggio entro fine anno, mentre la norvegese non dovrebbe staccare gli ormeggi prima di febbraio 2022. Invece, è possibile che la portacontainer giapponese parta prima e forse batta addirittura i finlandesi, anche se i dirigenti dell’azienda nipponica hanno sinora parlato di obiettivi che vanno al di là del 2022 e un utilizzo operativo a fini commerciali non prima del 2025.

L’analis

La situazione del mercato

Il settore del trasporto via nave pesa per circa il 3% delle emissioni di gas serra, secondo la International Maritime Organization. Ma il problema non è solo quello dell’inquinamento. La guida autonoma di questi giganteschi tir del mare è necessaria anche perché molti Paesi (come appunto il Giappone) vedono invecchiare gli equipaggi senza un ricambio: nel settore del cargo, il 40% degli equipaggi ha più di 55 anni. Aumentare l’efficienza di questo settore grazie all’uso di navi elettriche e soprattutto di sistemi di intelligenza artificiale vuol dire fare crescere l’economia giapponese di quasi 9 miliardi di euro da qui al 2040. Il settore del trasporto marittimo a guida autonoma varrà 143 miliardi di euro entro il 2030, ha detto a Bloomberg Satoru Kuwahara, general manager di Japan Marine Science, azienda controllata di Nippon Yusen.

Inoltre, secondo gli studi del settore, il 70% degli incidenti marittimi sono causati da errori umani: la guida autonoma in questo settore aumenterebbe la sicurezza. Secondo il Nippon Foundation, il 50% della flotta cargo che batte bandiera giapponese potrebbe essere completamente senza equipaggio entro il 2040. L’obiettivo comune di tutti i progetti, quello giapponese e quelli dei Paesi del Nord Europa, è di essere pronti dal punto di vista commerciale entro il 2025 con almeno una nave operativa.

Gli approcci tecnologici dei 3 sistemi, per quanto differenti nell’implementazione, seguono una logica simile: centri di controllo costieri elaborano informazioni che vengono dai satelliti e dai sistemi di tracking delle navi, oltre che dalle rilevazioni dei sistemi di intelligenza artificiale a bordo delle navi e pianificano una serie di obiettivi che la nave deve raggiungere all’interno della rotta pianificata a grandi linee prima della partenza. Questo obiettivi possono essere di rotta, con aggiustamenti per evitare il traffico o una zona di maltempo, piuttosto che di tenuta del mare, oppure di gestione del traffico o del carico (che viene aggiustato dinamicamente per controllare la nave). In ogni caso, il sistema di intelligenza artificiale dovrebbe essere in grado di prendere autonomamente tutte le decisioni. Anche in mancanza di istruzioni.