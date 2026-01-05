La Natura in Casa per la Salute

Portare la natura in casa può essere un rimedio per la SAD, grazie al design biofilico, ovvero ispirato alla natura. Uno dei problemi legati alla SAD è l’incapacità di concentrarsi, ma una meta-analisi ha scoperto che il semplice fatto di trovarsi circondati da elementi di design che ricordano la natura può ridurre lo stress e ripristinare le capacità cognitive.

Uno dei meccanismi è la cosiddetta soft fascination, che consiste nel disperdere la nostra attenzione su un ampio campo visivo, come la vista di un paesaggio o di un complesso motivo di foglie, al fine di deregolamentare il sistema nervoso e favorire il recupero mentale. Anche aggiungere una o due piante di medie dimensioni negli spazi di uso frequente aiuta, e se non è possibile avere piante vive, materiali naturali come sedie in rattan o immagini ispirate alla natura offrono benefici simili.

Inoltre, guardare immagini della natura può ridurre lo stress, e anche un tocco di colore può essere d’aiuto. Le nostre preferenze cromatiche si basano spesso sulle associazioni, come il blu che ci ricorda il cielo e il giallo che ci ricorda il sole. I colori intensi creano un senso di calore e danno energia, e dipingere più stanze con tonalità vivaci può essere sostituito dal color blocking, una tecnica pittorica che consiste nell’utilizzare forme geometriche di colori diversi per decorare le pareti.

È altrettanto importante considerare il modo in cui l’illuminazione interagisce con i colori delle pareti, e una stanza senza molta luce naturale potrebbe sembrare ancora più buia se dipinta con un colore forte e saturo. Ma se la stanza è dipinta di bianco, un colore che riflette naturalmente molta luce, allora le lampadine più calde creeranno un effetto più rilassante in cui distendersi, cosa particolarmente importante in una camera da letto o in un soggiorno.