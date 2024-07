La natura è così meravigliosa che un artista ha deciso di realizzare delle opere in modo strepitoso

Un artista ha deciso di creare delle opere in un modo molto particolare, sfruttando le potenzialità della natura meravigliosa.

Il mondo degli animali è vario e molto esteso, tanto che può essere preso come soggetto di molte opere d’arte. Ci sono veramente tantissime creature da osservare e da riprodurre. Ormai gli studiosi hanno scoperto quasi tutte le specie viventi sul pianeta. Ci sono molti artisti che considerano gli animali come i loro soggetti preferiti, ma oggi vi vogliamo parlare di un artista in particolare che usa una tecnica sorprendente presa dalla meravigliosa natura. Curiosi di sapere come fa a costruire le suo opere? Non vi rimane che continuare a leggere e rimanere piacevolmente colpiti dal suo lavoro.

La natura è meravigliosa: ecco come opera questo artista giapponese

Lui si chiama Raku Inoue e la sua è un’arte vegetale. Il nome si addice perché lui non dipinge le sue opere su tela, ma le costruisce con elementi presenti in natura. Questo significa che per lui sono essenziali rametti, foglie, petali e simili. Siete ancora dubbiosi? Vediamo qualche sua opera.

Su base di legno o carta, l’artista posa tutti gli elementi naturali che ha trovato. Mettendoli vicino ad uno ad uno, accostando i vari colori, lui compone un animale. Il risultato è spettacolare. In queste due foto, messe nell’articolo, possiamo vedere un uccello e un camaleonte, ma le sue creazioni sono tantissime.

Si è sbizzarrito nel creare farfalle, gufi, leoni, serpenti, gorilla. Insomma, gran parte del mondo animale lo ha preso in considerazione. Il suo profilo Instagram è molto seguito e proprio lì si possono ammirare le sue opere. Ultimamente si è anche sbizzarrito nel creare dei pokémon.

A volte si diverte ad accostare elementi della natura, altre volte fa dei collage digitali. Ad ogni modo, il risultato non può che essere ammirato e per alcuni minuti. L’artista è in grado di regalare una bellissima visione, non solo dell’animale protagonista, ma trasmette colori e sensazioni meravigliosi.

Non vi resta che seguire Raku Inoue nelle sue creazioni giorno dopo giorno. Sicuramente è un bellissimo esempio di arte che incontra il mondo di cui ci piace tanto parlare, ovvero quello degli animali.