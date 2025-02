La Natura contro il Ponte: La Reazione di Salvini

Il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, ha commentato il terremoto avvenuto l’8 febbraio nelle Eolie, collegandolo alla controversa progettazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Questa grande opera sorge nelle vicinanze dell’epicentro del sisma e ha subito critiche riguardo alla sua resistenza ai terremoti, data la sismicità della zona. In un post su X, Cartabellotta ha affermato: “È la natura che si ribella al Ponte sullo Stretto”, suscitando la reazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il ministro ha definito il commento “disgustoso”, etichettando Cartabellotta come un “onnisciente scienziato” capace di collegare diversi eventi come il Covid e i terremoti.

Cartabellotta ha risposto, definendo il Ponte un “sogno” che il ministro cerca di adattare alla realtà, sottolineando che “la realtà non firma contratti” e criticando finanziamenti destinati a studi di fattibilità che potrebbero non beneficiare nessuno. Il terremoto di magnitudo 4,8, con epicentro sull’isola di Alicudi e a una profondità di 17 chilometri, non ha causato danni significativi, e sono stati effettuati controlli precauzionali in una scuola di Cefalù. Il presidente della Sicilia, Renato Schifani, ha affermato di essere in contatto con le autorità competenti per monitorare la situazione, rassicurando che non ci sono stati danni segnalati fino a quel momento.