La NATO deve mostrare fermezza, ma solo gli USA possono fermare Putin, afferma Duda

In un’intervista esclusiva a Euronews, il Presidente polacco Andrzej Duda ha evidenziato che la deterrenza, piuttosto che la paura, rappresenta la migliore strategia di difesa per la NATO. Duda ha sottolineato l’importanza di una risposta ferma a qualsiasi minaccia, promuovendo un approccio proattivo nella sicurezza europea. Il dialogo e la cooperazione tra gli alleati sono essenziali per garantire la stabilità nella regione. Queste affermazioni riflettono l’impegno della Polonia nel rafforzare la deterrenza collettiva all’interno della NATO, in un contesto geopolitico complesso e in continua evoluzione.