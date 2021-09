Il 3 settembre 1995 va online AuctionWeb: diventerà eBay. Era domenica, uno strano giorno per lanciare una impresa che in breve tempo sarebbe diventata un colosso, una delle aziende digitali più importanti del mondo. Ma il suo fondatore quel giorno non aveva idea delle potenzialità di quel suo progettino che era, appunto, un hobby, qualcosa da fare nel weekend. E lui aveva scelto un weekend lungo, il weekend del Labor Day che negli Stati Uniti si celebra il primo lunedì di settembre. Il suo nome è Pierre Omidyar e all’epoca aveva 28 anni: imprenditore di origini iraniane, nato a Parigi e naturalizzato americano, il paese dove la sua famiglia si era trasferita quando lui aveva 6 anni. Quando lancia AuctionWeb era nella sua casa di San Josè, in Silicon Valley, dove ai tempi si iniziava a sentire l’effervescenza della New Economy (l’anno prima era stata fondata Amazon). Omidyar aveva in mente un sito “dedicato a far incontrare compratori e venditori in un modo onesto e trasparente”.

Il primo oggetto messo in vendita ovviamente era suo: un puntatore laser rotto, all’asta con un prezzo base di 1 dollaro (ci sono versioni che indicano erroneamente fosse una stampante laser ma questo video lo smentisce). Per una settimana non accadde nulla, poi l’asta partì davvero e un canadese, Mark Fraser, completò l’acquisto per 14 dollari e 83 centesimi e in un certo senso fece la storia. Si narra che solo in quel momento Omidyar si rese conto di aver creato qualcosa di grosso. Le persone iniziarono a mettere in vendita oggetti, il traffico del sito crebbe, Omidyar fu costretto a passare a una fornitura di internet “business” e ad assumere il primo dipendente (a giugno, Chris Agarpao), e quindi le spese aumentarono; fu allora che decise di stabilire una commissione sulle transazioni andate a buon fine. E AuctionWeb prese il volo.

Mark Frazer mostra il puntatore laser che è stato il primo acquisto fatto su AuctionWeb

Nel 1997 festeggerà il milionesimo oggetto venduto cambiando nome e diventando finalmente eBay. L’anno dopo Omidyar divenne milionario: è ancora oggi fra gli uomini più ricchi del mondo, si è trasferito alle Hawaii e da anni con la moglie è impegnato a sostenere iniziative di beneficenza.