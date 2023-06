La nascita di Biccy, parlano di noi: le interviste che dovete recuperare

Biccy, un tempo noto anche come BitchyF, esiste ormai da tredici anni e nel corso di queste ultime settimane due siti hanno parlato di noi. “La nascita di Biccy”, insomma.

Lo ha fatto Gay.it, che di Biccy ha scritto che è:

“Una delle realtà editoriali di gossip e spettacolo più amate e seguite in Italia. Sapete, quei media che nessunə ammette di guardare e che tuttə invece poi guardano. Una specie di Dagospia del nuovo millennio, considerando che per noi reginə Dagospia non si sognerebbe mai di usare lo schwa. E però c’è Biccy”.

Una descrizione molto lusinghiera, che è così proseguita:

“Pochi sanno che a gestire Biccy sono solo due persone: Fabiano e Anthony. Che ogni giorno ci raccontano il mondo del gossip e dello spettacolo, conditi di una punta cinismo, qualche volta persino sarcasmo: un mix che ha fatto di Biccy un cult vero e proprio. Da Barbara d’Urso ad Alfonso Signorini, passando per Mara Venier e Maria De Filippi: tutti i programmi almeno una volta hanno citato i loro meme o preso i loro articoli come fonti autorevoli per creare dibattito. Per questo motivo, noi di Gay.it abbiamo deciso di farci raccontare proprio da loro – e in particolare da Fabiano – tutto ciò che si nasconde dietro al mondo di Biccy”.

La nascita di Biccy: “La tinta di Biccy è total pink”

Per noi ha speso belle parole anche i colleghi di Giornalettismo, che hanno così pubblicato:

“Se è vero che il colore interagisce con le emozioni umane e che ognuno rappresenta uno stato d’animo differente, non abbiamo alcun dubbio che la tinta di Biccy sia un total Pink. Ma non un rosa tenue o una sfumatura pastello, bensì una vernice rosa fluo sfacciata e irriverente proprio come i suoi ideatori”.

Sempre Giornalettismo ha poi aggiunto:

“Riuscire ad accontentare una mole così ampia di lettori in cerca di succose flash news potrà sembrare un’impresa ardua, ma l’impegno e la creatività che da sempre hanno contraddistinto i sogni di Anthony e Fabiano ha permesso ai due di farne un vero e proprio lavoro, capace di interagire con migliaia di utenti. In fin dei conti è questo che riesce meglio al mondo digitale, arrivare laddove le singole voci sarebbero flebili. E sebbene l’identità di Biccy conservi spiccata ironia e sarcasmo, è fondamentale per i suoi ideatori che essa veicoli al meglio pensieri e valori inclusivi”.

Oltre ad aver parlato di noi, ai due siti abbiamo anche rilasciato curiosità e indiscrezioni sul sito e sulla nostra vita privata. Se vi va, quindi, potete recuperare queste due interviste semplicemente premendo: qua per l’intervista a Gay.it ad opera di Luca Diana e qua per l’intervista a Giornalettismo pubblicata da Hilde Merini.

Biccy è figlio della storia d’amore tra Fabiano ed Anthony – Intervista https://t.co/Ooc1VQx7Vf #gayit via @gayit — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 10, 2023