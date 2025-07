La nascita del calcio nelle Isole Marshall: un sogno in divenire

Nell’ambito del calcio internazionale, la Marshall Islands Soccer Federation si distingue per essere la federazione più giovane al mondo, fondata alla fine del 2020. Anche se le sue origini sono recenti, la federazione ha già avviato progetti significativi per sviluppare il calcio nelle Isole Marshall.

Nel gennaio 2024, in vista del primo storico incontro della nazionale, verrà svelata la maglia ufficiale, per la quale sono stati coinvolti direttamente i tifosi nel design. Le Isole Marshall, un piccolo arcipelago situato tra Australia e Hawaii, contano circa 40.000 abitanti e il 97% del loro territorio è costituito da acqua. Negli ultimi due anni, grazie al supporto di esperti britannici, la federazione ha intrapreso un percorso di sviluppo calcistico, con l’obiettivo di costruire un’identità nazionale nel mondo sportivo.

Quest’anno, la federazione ha realizzato un nuovo impianto sportivo e ha rinnovato la sua strategia di marketing per finanziare eventi come gli Inter-Islands Games, caratterizzati dalla partecipazione tra le isole di Majuro e Kwajalein. Lloyd Owers, direttore tecnico della federazione, ha espresso l’ambizione di inserire la nazionale nella Oceania Football Confederation e di aspirare a diventare un membro della FIFA. Owers ha sottolineato il desiderio di partecipare a competizioni internazionali e alle qualificazioni per la Coppa del Mondo.

L’estate prossima segnerà inoltre l’avvio del primo torneo internazionale di calcio nelle Isole Marshall, un’occasione che suscita grande entusiasmo tra i giovani aspiranti calciatori del paese. La federazione continua a lavorare non solo per promuovere il calcio, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi legati al cambiamento climatico.