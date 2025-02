La musica in evoluzione: un’analisi scientifica della sua semplificazione

La musica è un elemento fondamentale della vita umana, ma la sua complessità sembra semplificarsi nel tempo. Uno studio dell’Università La Sapienza di Roma e dell’Università di Padova ha analizzato 20.000 composizioni di diversi generi, incluso rock, pop, jazz e musica classica, rivelando un costante calo nella complessità musicale. Le canzoni attuali presentano strutture sempre più prevedibili e ripetitive, in contrasto con le composizioni storiche, caratterizzate da armonie elaborate e varietà melodica.

Le cause principali di questa semplificazione includono la democratizzazione della musica grazie alla tecnologia accessibile, e il ruolo degli algoritmi delle piattaforme di streaming che favoriscono brani più immediati. Questi algoritmi premiano spesso canzoni con ritornelli semplici, conducendo a una maggiore diffusione dei brani più orecchiabili. Inoltre, la rapidità con cui i contenuti vengono consumati comporta che le hit debbano conquistare il pubblico rapidamente, spingendo i produttori verso strutture più essenziali e melodie facili da ricordare.

La ricerca mostra che, sebbene generi come il jazz e la musica classica mantengano una certa complessità, anche questi stili stanno subendo un processo di semplificazione. Tuttavia, la semplificazione non deve essere vista solo come un difetto, ma come un adattamento alle nuove modalità di fruizione musicale. Infatti, anche brani storici con strutture semplici, come quelli dei Beatles, hanno avuto un grande impatto. Restano interrogativi sul futuro della musica; se la tendenza alla semplificazione continuerà o vi sarà un ritorno alla complessità, influenzato anche dall’intelligenza artificiale.