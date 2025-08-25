La musica di Andrea Lo Vecchio: un viaggio nell’Abruzzo

Nel libro dedicato ad Andrea Lo Vecchio, uno dei più celebri autori della musica italiana, si possono riscontrare forti legami con l’Abruzzo. Lo Vecchio è famoso per brani come “Rumore”, “E poi…” e “Luci a San Siro”. A quattro anni dalla sua scomparsa, esce la biografia “A modo mio… basta un attimo – Biografia illustrata di Andrea Lo Vecchio”, scritta dal suo amico Giancarlo Colaprete e pubblicata da Compagnia Nuove Indye.

Quest’opera unica combina ricordi e immagini che illustrano la ricca discografia di Lo Vecchio, descrivendo non solo il suo percorso artistico, ma anche una profonda amicizia nata in Abruzzo. Lo Vecchio scelse Colaprete per narrare la sua storia, colpito dal lavoro che l’autore aveva già dedicato a Tony Del Monaco. In Abruzzo, Lo Vecchio intrattenne molti legami personali e professionali, compresa la nota collaborazione con la cantante Antonella Bucci. Inoltre, fu presidente della giuria del Premio Augusto Daolio di Sulmona e utilizzò la città per le prove di diversi spettacoli.

Andrea Lo Vecchio è stato un artista poliedrico, autore di quasi 900 canzoni e con oltre 90 milioni di dischi venduti a livello globale. Collaborò con nomi illustri come Mina, Mia Martini e Al Bano, e alla sua carriera si aggiungono successi noti e canzoni per bambini che hanno segnato generazioni. La biografia di Colaprete non è solo un racconto cronologico, ma un viaggio emozionale arricchito da interviste esclusive a molti artisti. Grazie a centinaia di fotografie, il libro offre un’immersione nel mondo di Lo Vecchio, celebrando la sua vita e la sua musica.