La musica dal vivo: il motore economico dei concerti in Italia

La musica dal vivo continua a dominare il panorama dello spettacolo in Italia, come evidenziato dal rapporto SIAE 2024. Questo studio, presentato a Roma, mette in luce come i concerti, in particolare quelli rock e pop, siano una spina dorsale dell’economia, rappresentando solo il 2% degli eventi ma generando il 25% della spesa complessiva. Rispetto al cinema, che costituisce l’81% dell’industria dello spettacolo con una partecipazione del pubblico solo del 29%, i concerti rimangono il settore più redditizio.

Il rapporto segnala un recupero del pubblico nelle sale e un crescente interesse per i concerti. Nel 2024, infatti, si sono tenuti 65.515 concerti, che hanno attirato 29 milioni di spettatori, portando a un’incasso totale di quasi 990 milioni di euro. La musica pop e rock rappresenta il 59% degli eventi e l’83% del pubblico totale. In particolare, l’affluenza ai concerti di artisti italiani come Max Pezzali, che ha riunito 62.978 spettatori allo Stadio Olimpico di Roma, dimostra la vitalità del settore.

Inoltre, il jazz ha visto una notevole crescita, con un incremento del 18,6% nel numero di spettatori. La SIAE sottolinea anche che l’Italia sta diventando una meta sempre più ambita per i tour internazionali, contribuendo a una spirale virtuosa di sviluppo economico. L’interesse crescente per concerti di artisti di grande richiamo, anche provenienti dall’estero, conferma un trend di espansione nel settore musicale che potrebbe intensificarsi nei prossimi anni.