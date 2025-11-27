La morte prematura dei cantanti famosi

Molti persone sarebbero disposte a rinunciare a qualche anno della loro vita pur di diventare famosi. Tuttavia, secondo uno studio condotto da un team di ricercatori, la fama potrebbe influire negativamente sulla salute. I cantanti famosi morirebbero quattro anni prima rispetto a chi non è famoso, a causa della mancanza di privacy, dell’occhio critico del pubblico, degli impegni infiniti e delle performance.

Lo studio ha analizzato la vita di 324 cantanti famosi e li ha confrontati con 324 cantanti non famosi con simili background. I risultati hanno mostrato che un musicista famoso muore in media all’età di 75 anni, mentre i contemporanei meno famosi riescono ad arrivare a 79 anni. Il rischio di morte per i solisti è più alto del 26% rispetto a quello dei frontman di una band.

Il solo fatto di diventare famosi potrebbe portare a morire più giovani, con un rischio di morte prematura più alto del 33% rispetto ai cantanti sconosciuti. I rischi della fama di una star sono stati equiparati a quelli del fumo occasionale, con un aumento del rischio di morire del 34%. Tuttavia, lo studio non dimostra che la causa della morte prematura sia il successo in sé, ma solamente che i due elementi sembra siano correlati.

La ricerca non prende in considerazione altri tipi di celebrità, come gli attori o gli atleti professionisti, quindi le conclusioni non potrebbero essere applicate in altri ambiti. Ci sono eccezioni alla regola, come il frontman dei Rolling Stones, Mick Jagger, che a 82 anni si esibisce ancora davanti a migliaia di persone. In ogni caso, chi sogna un tour mondiale o un Grammy potrebbe dover tenere in considerazione anche la possibilità di morire qualche anno prima.