La Montagna Resistente: Presentazione della Carta dei Valori Walser in Piemonte

La Carta dei Valori Walser è un documento composto da dieci punti, presentato in Piemonte, che mira a favorire lo sviluppo sostenibile delle terre alte, con particolare attenzione al turismo. Questo iniziativa punta a promuovere valori di rispetto per l’ambiente e la cultura locale, contribuendo così a preservare le tradizioni walser. L’importanza di tali valori è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per le comunità montane.