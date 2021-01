La Molisana nella bufera per la descrizione con richiamo al Ventennio, poi rimossa dal sito ufficiale, di due tipi di pasta, le Abissine Rigate e le Tripoline. I due formati, nati negli anni Trenta – si legge – per celebrare “la stagione del colonialismo”, erano state rispettivamente descritte come “formato dal nome che è già ‘storytelling’… di sicuro sapore littorio” e formato che “evoca luoghi lontani, esotici ed ha un sapore coloniale”. Un dettaglio che non è passato inosservato ai più, dopo che alcuni post sul tema hanno iniziato a diventare virali. Primo fra i quali quello – condiviso oltre 1000 volte – di Nicola Bertasi su Facebook.

Fonte