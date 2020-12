Sharon Osbourne ha il Coronavirus. La moglie di Ozzy Osbourne ha aggiornato i suoi seguaci su Instagram. Che succederà al Principe delle Tenebre?

Sharon Osbourne, moglie e manager di Ozzy Osbourne, è risultata positiva al Coronavirus. La moglie del Principe delle Tenebre ha rivelato la notizia su Instagram. Si è affrettata a sottolineare che suo marito, che negli ultimi anni ha sofferto di una serie di problemi di salute, è risultato finora negativo al virus. Sharon ha anche specificato che vivono l’uno lontano dall’altra, attendendo di riprendersi dopo una breve degenza in ospedale.

Sharon è stata determinante nell’aiutare un Ozzy dipendente a ricominciare la sua carriera, dopo il licenziamento dai Black Sabbath nel 1979. Contro la maggior parte delle aspettative, è diventato una star solista di successo, tanto da eclissare, dal punto di vista commerciale, i ricavi dei suoi ex compagni di band. La coppia si è sposata nel 1982 e ha tre figli.

Sharon Osbourne positiva al COVID-19

In un post su Instagram, Sharon Osbourne ha fatto sapere, ai suoi fan, di essere positiva al Coronavirus.

Ozzy Osbourne

In molti, dunque, si sono chiesti come sta il marito Ozzy Osbourne che, per le sue condizioni di salute, potrebbe non riuscire a sopportare il COVID-19.

Ecco il post:

Ecco quanto si legge dalla didascalia: “Volevo condividere con voi che sono risultata positiva al COVID 19. Dopo un breve ricovero in ospedale ora sono in fase di convalescenza in un luogo lontano da Ozzy (che è risultato negativo) e quindi i prossimi appuntamente con “The Talk” restano in sospeso. Restate tutti al sicuro e in salute, per favore“.

Gli Osbourne e il reality show sulla famiglia

La famiglia ha raggiunto grande fama nel 2002 con il reality show di MTV The Osbournes, che ha lanciato anche una prospera seconda carriera per il Principe delle Tenebre, ricca di programmi TV, radiofonici e apparizioni cinematografiche come in Ozzy Osbourne. The Crown Prince of Darkness.

Fornendo i suoi pensieri sulla pandemia a Apple Music, Ozzy ha rivelato che forse riuscirà a tornare in pista nel 2022. Il Principe delle Tenebre, inoltre, ha anche insistito sul fatto che, nonostante il suo desiderio di tornare a suonare, non si offrirà volontario come una delle prime persone a provare i nuovi vaccini. “Non sarò il numero uno con quel f**** vaccino”, ha affermato. “Non voglio essere il primo a svegliarmi con una serie di f****te corna al mattino!“