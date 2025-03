“La moglie morta una settimana prima, ma lui non se n’è accorto” Gene Hackman trovato morto in casa: arriva la svolta

Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa sono stati trovati morti il 26 febbraio 2025 nella loro casa a Santa Fe, New Mexico. Hackman, 95 anni, soffriva di gravi problemi cardiaci e di Alzheimer avanzato, mentre Betsy, 63 anni, era deceduta a causa di un’infezione da hantavirus. Le autopsie hanno rivelato che Betsy era morta circa una settimana prima di Hackman, il 17 febbraio, portando alla luce la tragica realtà che l’attore ha convissuto con il corpo senza vita della moglie per diversi giorni, probabilmente a causa della sua condizione di salute.

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che provoca un declino cognitivo progressivo, influenzando la memoria e la capacità di riconoscere persone e situazioni. I pazienti in stadi avanzati possono vivere in uno stato di confusione totale, rendendo loro impossibile percepire appieno la gravità della propria situazione. Questo fenomeno è significativo non solo per i pazienti, ma impone anche enormi sfide alle famiglie, che devono fornire assistenza e sostegno ai propri cari.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 55 milioni di persone nel mondo vivono con demenza, con una maggioranza affetta da Alzheimer. Si prevede che i casi triplicheranno entro il 2050, evidenziando l’importanza di aumentare la consapevolezza riguardo a questa malattia. Inoltre, contrariamente all’opinione comune, l’Alzheimer può colpire anche i giovani, con un 10% dei casi che si verifica in individui sotto i 65 anni. La morte di Hackman e Arakawa sottolinea la necessità di una maggiore comprensione delle complessità di questa malattia devastante.