La moglie Hailey Baldwin: “Pregate per lui”

Preoccupazione crescente per Justin Bieber: secondo fonti vicine alla coppia, il cantante sta affrontando seri problemi di salute mentale, entrando in una “spirale pericolosa”. La moglie, Hailey Baldwin, ha chiesto preghiere per lui, confidando nell’aiuto divino. Bieber sembra essere in uno stato maniacale, caratterizzato da poca energia, sonno insufficiente e un’alimentazione precaria. I suoi messaggi notturni appaiono privi di senso per gli altri, nonostante per lui siano coerenti.

Hailey ha cercato supporto spirituale nella loro comunità religiosa, esortando amici e fan a unirsi in preghiera. Una fonte ha descritto la situazione dicendo che Justin non riesce ad affrontarla e che nemmeno lui sembra comprendere la gravità delle sue condizioni. Anche se in passato ci sono stati momenti difficili, mai così estremi. Nonostante il supporto familiare e psicologico, Bieber non mostra segni di miglioramento.

Inoltre, la situazione è aggravata da un caso giudiziario riguardante il rapper P. Diddy, che potrebbe coinvolgere anche Bieber come testimone a causa di presunti abusi subiti quando era adolescente, un episodio che ha ulteriormente destabilizzato il cantante.

I fan sono sempre più preoccupati e i messaggi di sostegno si moltiplicano sui social, chiedendo a Justin di resistere e affrontare questo difficile momento. La fragilità dell’artista è accentuata dalla combinazione di questi fattori, facendo crescere l’ansia tra chi lo segue da vicino.