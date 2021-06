La casa di Roberto Mottura, 49 anni, architetto, è uno di quei complessi residenziali con le inferriate al piano terra e l’antifurto in tutte le stanze. Pensava che queste misure sarebbero state sufficienti anche perché qui – dicono i famigliari – “Non c’è niente da rubare”. I ladri che ieri notte sono entrati in casa, invece, gli hanno sparato e lo hanno ucciso.

Svegliati dall’allarme

Mottura abitava sulla collina di Piossasco, a una ventina di chilometri da Torino, insieme con la moglie Laura e il figlio di 13 anni. La moglie, anche lei architetto, è la prima a svegliarsi quando l’allarme comincia a suonare. Scende al primo piano e incrocia due figure nel buio. “Torna su e stai zitta”, le dice uno dei ladri e lei, forse per timore che potessero salire nella stanza del figlio, fa marcia indietro. Poi è il marito che si precipita giù per le scale. Vuole difendere la sua famiglia. Li affronta, forse cerca di fermarne uno mentre scappa. Il ladro impugna una pistola di piccolo calibro e spara un proiettile che si conficca nell’addome dell’architetto, all’altezza del basso ventre, sul lato sinistro. Non c’è foro d’uscita tanto che Laura non si accorge subito della ferita, e nemmeno i sanitari del 118 che alle 4 del mattino arrivano in via del Campetto 33 e provano a rianimare l’uomo per 40 minuti prima di arrendersi convinti che abbia avuto un malore in seguito al tentativo di furto. Solo allora capiscono che la storia è un’altra.

“Non ho visto l’arma”

“Non ho sentito nessuno sparo ma c’era l’allarme azionato – racconterà qualche ora dopo ai carabinieri la moglie – Non li avevo visti in faccia, non avevo visto l’arma, mi hanno detto di tornare su per le scale e l’ho fatto, un attimo dopo è sceso Roberto” dice la donna che trova il marito riverso vicino alla finestra da cui i ladri sono fuggiti. E’ la stessa dalla quale sono entrati poco prima, arrampicandosi su una grondaia e poi su un parapetto. Prima hanno spaccato i listelli di legno degli scuri, poi con un cacciavite forzato la finestra. In quel momento è scattato l’antifurto che si aziona quando qualcuno si muove all’interno della stanza. I carabinieri della compagnia di Moncalieri e del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino hanno sequestrato una mazzetta da muratore abbandonata nella boscaglia dall’altra parte della strada, potrebbe essere usata per scassinare le scuri, ma potrebbe anche essere un utensile dimenticato da molto più tempo.

Forse c’era un terzo complice

Lì vicino, però, gli investigatori hanno trovato anche i listelli di legno che mancano alla finestra. I carabinieri stanno setacciando la provincia con i posti di blocco per cercare i ladri che potrebbero essere scappati a bordo di un furgone o un’auto guidata da un terzo complice. Si cerca anche l’arma, probabilmente una calibro 22 lo stesso tipo di munizioni della pistola che l’architetto teneva in cassaforte ancora imballata. Non ha mai sparato un colpo.

“Non abbiamo avuto tempo di capire cosa fosse successo, a noi interessava solo che respirasse. Mercoledì avrebbe compiuto 50 anni, l’ultima volta che ci siamo sentiti l’altra sera, stavamo organizzando la sua festa di compleanno”, racconta Enrico, il fratello. Lui vive a San Mauro, è saltato in macchina dopo la telefonata della madre:“C’è stato un furto da tuo fratello, lo stanno rianimando”.

Ci sono otto alloggi nel complesso in cui vivono Roberto, la moglie e il figlio adolescente, non è certo una villa isolata di quelle che possono far gola ai ladri e che in quella stessa via sono già state prese di mira in passato, ma è comunque un complesso di lusso su una strada dove passano solo i residenti che si inerpica dalla provinciale verso la cima della collina. I ladri hanno già colpito in passato, al Civico 31 hanno provato a entrare tre volte. “Ma a casa di Roberto, cosa potevano rubare, al massimo un computer”, ribadisce Enrico, il fratello. L’architetto, appassionato di mountain bike e sci, l’aveva scelta proprio perché sembrava più sicura della villa con il parco del padre dove aveva abitato da giovane e dove continuava a gestire il suo studio specializzato in design. A casa dei genitori i ladri erano entrati più di una volta e ci avevano provato anche in via del Campetto 33 senza, però riuscirci. Era successo 11 anni fa e dopo quell’episodio l’architetto aveva installato l’antifurto e le grate a cui ora è assicurato il nastro rosso che delimita la scena del delitto.