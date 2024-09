La modella risponde con fermezza alle accuse

Naomi Campbell ha risposto alle accuse generate da uno scandalo che ha coinvolto la sua organizzazione benefica, Fashion for Relief, dopo una condanna a cinque anni di interdizione da attività di beneficenza. La supermodella ha avviato un’indagine interna e annunciato che intende presentare ricorso. In una lettera, Campbell ha chiarito di non essere stata coinvolta nelle operazioni quotidiane dell’organizzazione, delegando la gestione legale e operativa ad altri.

La Charity Commission ha riscontrato gravi irregolarità nella gestione dei fondi di Fashion for Relief, ente che Campbell ha creato per aiutare i giovani colpiti da diverse avversità, come Ebola e povertà. Secondo le accuse, Campbell avrebbe usato i fondi della Onlus per pagare soggiorni in hotel a Cannes e per trattamenti benessere.

Nella sua difesa, la modella ha descritto le conclusioni della Charity Commission come incomplete e fuorvianti, evidenziando che pur essendo il volto dell’organizzazione, non era coinvolta nella sua gestione quotidiana. Ha inoltre rassicurato i suoi sostenitori che le irregolarità sono state prese sul serio e che ha assunto nuovi consulenti per indagare sull’accaduto.

Campbell ha affermato di non aver mai cercato un guadagno personale dalla sua attività filantropica e ha dedicato quasi 30 anni della sua vita alle iniziative di beneficenza. Ha specificato che non ha mai ricevuto compensi o addebitato spese personali a Fashion for Relief.

In chiusura, la modella ha ribadito il suo impegno nell’utilizzare la sua piattaforma per promuovere cause benefiche attraverso l’arte e ha espresso gratitudine per il sostegno dei donatori durante questo periodo difficile, affermando che la sua determinazione a fare la differenza nel mondo è più forte che mai.

Naomi Campbell, originaria di Londra e nata il 22 maggio 1970, è una delle modelle più iconiche della storia, diventata famosa negli anni ’80 e ’90. È stata pioniera per le modelle nere nel settore e ha collaborato con riviste prestigiose come Vogue. Oltre alla moda, Campbell ha anche lavorato in cinema e televisione, partecipando a diversi progetti multimediali.