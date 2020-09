“Meglio essere diversi che omologati al resto, anche se non tutti ti capiranno. Tanto alla fine è un problema loro, non mio”. Parla così, in un’intervista a ‘Repubblica’, Armine Harutyunyan, la modella 23enne armena il cui volto particolare, di una bellezza non canonica, le ha attirato critiche sui social media ed ha scatenato un dibattito su cosa sia considerato bello. Lei sottolinea di sentirsi “una persona che è più di una faccia, che ha interessi, cose da dire e da fare. E che non ha tempo per chi la vuole abbattere”. “Credo che le persone siano spaventate da tutto quello che è diverso. A parole è facile essere aperti al nuovo ma poi, quando si trovano davanti a qualcosa che non capiscono, non sanno come reagire, e allora attaccano. Per questo dico che non vale la pena di preoccuparsi di loro: hanno solo paura”, sottolinea.

