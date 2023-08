la mobilitazione degli addetti è virale

Un dolce cagnolino ha vissuto attimi di terrore quando i suoi proprietari distratti si sono dimenticatoi di lui al centro commerciale, la mobilitazione dei suoi soccorritori ha lasciato tutti senza parole.

Nella città di Medellín, è accaduto un incidente che ha messo in luce quanto tutta la città o perlomeno tutti i presenti all’interno di un centro commerciale, amino gli animali.

Cucciolo dimenticato nel centro commerciale ritrova i suoi umani

A dimostrazione di quanto asserito vi è un evento drammatico accaduto nel centro commerciale della città dove un cucciolo dagli occhi tristi è stato legato nella zona adibita alla ristorazione.

Il cucciolo era infatti immensamente triste e disorientato e si notava che fosse in attesa che qualcuno tornasse a prenderlo. E’ stato girato un video del cane che è immediatamente diventato virale una volta condiviso dell’utente TikTok ‘Zippy Tour Comuna 13’

La cosa che ha toccato tutte le persone che hanno visto il video è l’impegno che gli addetti alla sicurezza e praticamente tutto il personale del centro commerciale si è prodigato per cercare i proprietari del cane.

Tutto il personale del centro commerciale infatti è stato coinvolto nella ricerca e si è occupato amorevolmente del cagnolino triste. Il cane soprannominato Doggy è stato confortato e coccolato da tutti mentre gli addetti alle pulizie e guardie di sicurezza si sono mobilitati nella ricerca.

Gli agenti di sicurezza hanno quindi iniziato le ricerche della famiglia sbadata, perchè osservando il cane si è compreso immediatamente che non si trattasse di un abbandono ma di una dimenticanza, il cane infatti era provvisto di una medaglietta con incisi i numeri dei suoi proprietari, e se si fosse trattato di un abbandono i proprietari del cucciolo avrebbero sicuramente rimosso la targhetta per essere rintracciati.

La medaglietta ha permesso quindi di contattare i proprietari del cane e dopo quella che è sembrata un’attesa interminabile il cucciolo disperato e triste è tornato ad essere felice tra le braccia dei suoi proprietari.

Con la pubblicazione il web si è pero diviso tra chi era contento che il cane fosse stato riunito ai suoi proprietari e chi non li ritiene degni di tenere un cane. In molti hanno pensato che si trattasse di un atto consapevole e non di una dimenticanza.

Ulteriori dettagli hanno fatto comprendere che la coppia proprietaria del cane era stata distratti dai figli piccoli e una volta accortasi della dimenticanza si era precipitata nelle ricerche del cucciolo.

Malgrado non ci si dovrebbe mai dimenticare dei nostri amici a quattro zampe un momento di stress o di distrazione può capitare a tutti, il ritrovamento è stato possibile grazie alla medaglietta di riconoscimento e il cane era anche provvisto di microchip il che ci ricorda quanto sia essenziale munire i nostri animali domestici di questi elementi.

La storia di Doggy mette in luce anche quanto tutte le persone presenti nel centro commerciale siano state empatiche e di come siano state brave a prodigarsi per aiutare il povero cucciolo triste e indifeso.