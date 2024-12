La misteriosa scomparsa di Angela Celentano: nuove piste e speranze dall’isola in Turchia

Angela Celentano potrebbe trovarsi in Turchia, dato che la “pista turca” relativa alla sua scomparsa è emersa nel 2009. Dal 2023, la giudice del Tribunale di Napoli, Federica Colucci, sta cercando di ottenere la collaborazione delle autorità turche attraverso rogatorie e richieste di proroga, ma le risposte dalla Turchia non sono arrivate. Recentemente, Colucci ha firmato un’ulteriore proroga di 120 giorni per permettere l’espletamento di indagini suppletive su questo filone investigativo. Angela scomparve il 10 agosto 1996 mentre si trovava con la famiglia sul Monte Faito, in provincia di Napoli. secondo le testimonianze, la bambina si sarebbe allontanata seguendo un altro bambino.

La pista turca è stata alimentata da una testimonianza di Vincenza Trentinella, un’italiana che, poco prima di morire, ha rivelato a un sacerdote di sapere dell’esistenza in vita di Angela. Questa testimonianza ha portato a credere che Angela possa trovarsi nell’isola di Buyukada, in Turchia, sotto la custodia di un uomo misterioso di nome Fahfi Bey, con cui Angela sarebbe convinta di avere legami familiari. Dopo la morte del sacerdote, Trentinella è andata a verificare le informazioni e ha confermato l’esistenza dell’uomo e la presenza di Angela sull’isola.

Nonostante Trentinella abbia fornito prove fotografiche e dettagliate all’autorità, nel 2023 l’indagine è stata riaperta e affidata alla giudice Colucci, che ha rifiutato di archiviare il caso. La scomparsa di Angela è stata segnata da eventi drammatici: il padre della bambina si accorse della sua assenza solo alcune ore dopo che si era allontanata. La testimonianza di Trentinella ha riaperto la speranza per i genitori di scoprire il destino della loro figlia, mentre gli inquirenti continuano a indagare sulla possibilità che Angela Celentano viva effettivamente con l’uomo su Buyukada e che mantenga una vita segreta. La situazione attuale richiede una risposta pronta e decisiva da parte delle autorità turche per chiarire il mistero della scomparsa di Angela, che ora continua a tenere in apprensione la sua famiglia e le forze dell’ordine.