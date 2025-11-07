La misteriosa morte della escort dei vip a Rimini

La notizia della morte di Andrea Gal, nota escort dei vip, ha scioccato il mondo del gossip. Gal, di origine ungherese e residente a Riccione, è deceduta due anni fa, precisamente il 24 aprile 2023, ma solo recentemente è emersa la verità a seguito di un procedimento penale conclusosi con la prescrizione del reato di omessa dichiarazione dei redditi.

La 42enne era accusata di aver nascosto al Fisco italiano circa cinque milioni di euro guadagnati come accompagnatrice di lusso per uomini d’affari e personaggi famosi. La sua vita si era trasformata in un’odissea giudiziaria che durava da 15 anni, ma da tempo non si avevano più notizie delle sue attività. Anche il suo avvocato non era riuscito a rintracciarla.

Dopo la prescrizione, l’Agenzia delle Entrate ha avviato un accertamento per comunicare a Gal l’esito del procedimento penale e, proprio a quel punto, è giunta la notizia della sua morte dall’Ungheria. Non è chiaro se il decesso sia avvenuto per cause naturali, in un incidente o per altre ragioni. A livello ufficiale, Andrea risultava recentemente a Dubai, ma la sua irreperibilità durava ormai da tempo.

Il procedimento penale era stato avviato a seguito di un’inchiesta della Guardia di Finanza che aveva accertato i guadagni stellari di Gal, che per anni non aveva dichiarato i redditi della sua attività di escort. Le indagini rivelarono che, in un singolo giorno, la donna poteva incassare fino a diecimila euro, permettendole di condurre uno stile di vita lussuoso e fare investimenti immobiliari negli Emirati Arabi. La scoperta della sua morte ha svelato il mistero che avvolgeva la sua esistenza.