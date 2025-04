La Ministra degli Esteri del Canada e i Dazi di Trump: Una Prospettiva

L’unico modo per convincere il presidente Trump a fermare la guerra commerciale è che gli americani facciano sentire la loro voce. #TheEuropeConversation discute con la ministra degli Esteri del Canada l’importanza del coinvolgimento degli statunitensi per porre fine al conflitto commerciale. La partecipazione attiva dei cittadini statunitensi è fondamentale per influenzare le politiche commerciali e promuovere un dialogo costruttivo che possa risolvere le tensioni attuali. La riunione evidenzia la necessità di un’azione collettiva per tutelare gli interessi economici e relazionali tra Stati Uniti e Canada.