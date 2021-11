Torna dal vivo a Milano, dal 12 al 14 novembre presso i padiglioni 8/12 di Fiera Milano Rho, la Milan Games Week & Cartoomics. Un’edizione completamente rinnovata, “As One”, che racchiude due importanti manifestazioni italiane dedicate agli amanti della cultura pop. Dopo due anni di stop, due manifestazioni: Milan Games Week & Cartoomics si fondono in un unico evento prodotto da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators, dedicato ai videogiochi, agli esports, al digital entertainment e alla cultura geek, ma anche al mondo del fumetto e dell’editoria, presenti in fiera in diverse aree tematiche.