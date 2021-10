Come analista nel settore tecnologico, ho spesso l’opportunità di testare e sperimentare dispositivi prima che siano disponibili per il grande pubblico. A volte rientrano in una categoria ben definita, dove so esattamente cosa devono fare e come vorrei usarli. Altre volte mi capita di provare qualcosa che è unico nel suo genere. Per esempio, lo scorso agosto, sono stata tra le centinaia di beta tester che Amazon ha selezionato per usare il suo nuovo robot domestico, Astro, nelle loro case. Prima di ricevere il robot, ho dovuto comunicare ad Amazon le dimensioni della mia casa, se c’erano scale o recessi, e se avevamo specchi a tutta altezza o porte di vetro – fattori che hanno un impatto sulla capacità del robot di muoversi in modo affidabile in una casa. Abbiamo una stanza incassata e uno specchio alto dal soffitto al pavimento. Ma la mia preoccupazione maggiore era il fatto che abbiamo due grandi cani e tre gatti. Come avrebbe fatto Astro a inserirsi nel serraglio e, soprattutto, a sopravvivere ai nostri mastini?

Astro, il robot tuttofare per la casa di Amazon



Quando Astro è arrivato, è stato un po’ come avere un nuovo cucciolo. Abbiamo dovuto trovare un posto per la sua stazione di ricarica che fosse facile da raggiungere, ma fuori mano – una volta che l’hai posizionata, non puoi spostarla senza mappare di nuovo la casa. È uno spazio sicuro come una cuccia è per un cucciolo: Lo metti in una stanza in modo che il cucciolo (o il robot) sappia sempre dove andare quando è stanco o ha bisogno di una pausa. Come parte del suo processo di configurazione, Astro crea una mappa dell’abitazione in modo che possa muoversi autonomamente. La navigazione nella stanza incassata è stata piuttosto semplice. Il robot ha raggiunto i gradini, li ha riconosciuti come un pericolo, è tornato indietro e ha continuato la sua mappatura della casa, ignorando del tutto la stanza incassata. Lo specchio che avevamo nel nostro corridoio è stato una piccola sfida, poiché Astro ha fatto lo stesso errore che ho fatto io quando abbiamo visto la nostra casa per la prima volta: pensava che il corridoio fosse il doppio della sua vera lunghezza. Coprire la parte inferiore dello specchio ha risolto il problema, e Astro ha mappato perfettamente il resto della casa.

Guardare Astro passare attraverso le stanze, tornare alla stazione di ricarica e poi uscire di nuovo è stato affascinante. Una volta fatta la mappa, Astro mi ha seguito per tutta la casa, e ho dato un nome ad ogni stanza in modo che sapesse dove andare se gli davo il comando di andare in “ufficio” o in “camera da letto”.

Dopo che Astro ha completato il suo processo di mappatura, la sala con dislivello a gradini e gli specchi non gli hanno impedito di andare in giro per la casa senza incidenti. (Vice ha pubblicato alcuni promemoria interni di Amazon in cui gli ingegneri si preoccupavano che il robot si potesse buttare giù per le scale alla prima occasione utile).

Anche se la casa deve essere ordinata e ben illuminata perché Astro possa fare la sua mappatura iniziale, in seguito siamo tornati ad essere i soliti disordinati. Astro navigava allegramente tra giocattoli per cani e gatti curiosi che zigzagavano davanti a lui cercando di capire cosa fosse. La velocità con cui il robot viaggia varia considerevolmente a seconda che il percorso davanti a lui sia sgombro o meno. Chiedendo ad Astro di seguirmi attraverso un percorso con molti ostacoli, il robot tende alla prudenza e sceglie un percorso alternativo se ritiene di non aver abbastanza spazio per muoversi in sicurezza. A volte usare Astro è come guardare un bambino che impara a camminare, elaborando le informazioni prima di andare avanti.

Ci sono stati alcuni momenti in cui Astro è stato molto tenero. In una occasione l’ho preso in braccio perché volevo farlo rientrare in una stanza e lo schermo ha visualizzato il messaggio “Oh oh, sono stato preso in braccio, fammi sapere quando sono di nuovo al sicuro a terra”. I portabevande del robot sono diventati a un certo punto un portagatti, dato che il nostro gattino più avventuroso ci è salito sopra ed è andato a farsi un giro, come capita spesso con i Roomba.

Quando Astro ti riconosce e quando no

Come con qualsiasi altro dispositivo abilitato ad Alexa, ho collegato Astro al mio account Amazon e l’ho aggiunto agli altri dispositivi Echo che ho già, il che mi ha permesso di comunicare con Astro quando era in un’altra stanza. Come parte della configurazione, ho anche registrato il mio volto in modo da poter ricevere saluti e informazioni personalizzate. Al mattino, quando entravo nella stanza in cui si trovava Astro, ottenevo un allegro “Buongiorno, Carolina!” visualizzato sul suo schermo. Così, se chiedevo ad Astro come stava andando, ottenevo alcuni suoni allegri e ammiccamenti degli occhi. A parte questi aspetti divertenti e simpatici, la registrazione della faccia permette ad Astro di localizzarmi in casa.

Mio marito, tuttavia, non è entusiasta di fornire i suoi dati biometrici a grandi società tecnologiche – anche se gli ho spiegato che le impronte del viso di Astro sono memorizzate sul dispositivo, non nel cloud. Per questo motivo, e per scopi di ricerca, non abbiamo registrato il suo volto con Astro. Dato che il robot era un dispositivo di prerelease che non possiedo, non mi sono sentita a mio agio a lasciarlo a pattugliare la casa incustodita con tutti i nostri animali domestici in libertà. Così, per testare la sua capacità di controllo, ho impostato la mia presenza su “Away”, mi sono nascosta in un angolo (in modo che Astro non potesse vedere la mia faccia e cambiare le impostazioni sulla base della mia presenza). Poi ho chiesto a mio marito di entrare nella stanza dove si trovava il robot.

Astro gli si è avvicinato e ha mostrato sul suo schermo che non era sicuro di chi fosse e che doveva indagare ulteriormente. Ha attivato la sua telecamera a periscopio, ha trovato la faccia di mio marito e mi ha avvisato sul mio telefono con un feed video e un avviso di intrusione. Un vero intruso potrebbe non essere così paziente come mio marito nel lasciare che Astro indaghi senza cercare di rompere la telecamera. Ma il processo non è dissimile da quello di un servizio di monitoraggio della sicurezza domestica, con l’ulteriore vantaggio che Astro può raggiungere un intruso basandosi sui rumori rilevati.

Alla fine delle due settimane di prova, il mio giudizio su Astro è in parte positivo e in parte negativo. Sono rimasta colpita dalle capacità di navigazione autonoma che ha dimostrato. Mi sono innamorata del suo aspetto tenero in stile WALL-E. Mi sono convinta che ci possa essere un ruolo per Astro nel monitoraggio domestico e per aiutare a prendersi cura dei propri cari utilizzando il nuovo servizio Alexa Together di Amazon. E il prezzo di 1.000 dollari è ragionevole data la quantità di tecnologia che contiene, anche se Amazon potrebbe eventualmente venderlo a meno quando uscirà dalla fase di beta e di acquisto solo su invito, diventando un prodotto mainstream.

Per quanto riguarda le telecamere di bordo di Astro – che hanno sollevato preoccupazioni circa la sorveglianza basata sull’intelligenza artificiale – non ero preoccupata. Il robot trasmette ciò che vede al cloud solo quando lo si imposta in modalità Away, proprio come fanno le telecamere di sicurezza più convenzionali. (Mio marito, tuttavia, era meno a suo agio con la cattura video, ma va detto che non gli piace avere in casa telecamere di alcun tipo).

In definitiva, non ero sicura di come avrei usato Astro nella mia vita quotidiana, più che altro perché abbiamo già un Echo o un dispositivo Google in ogni stanza, e dunque non ho bisogno un robottino che mi segua per riprodurre la musica o aspettare un comando per Alexa. In realtà, avrei preferito che Astro avesse una sua voce piuttosto che offrire solo l’accesso all’assistente virtuale di Amazon. Inoltre leggere i messaggi sullo schermo del robot non è sempre la soluzione più pratica. Astro verrà lanciato in ogni caso con una funzione di accessibilità che leggerà i messaggi ad alta voce.

E infine, cosa hanno pensato i miei cani di Astro? Hanno scoperto che è più robusto di quanto sembri (anche il mio mastino da 60 chili non è riuscito a rovesciarlo). Hanno anche scoperto che, per quanto Astro possa essere tenero e carino fosse, non potrebbe mai prendere il loro posto.