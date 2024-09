La Mia Ultima Domenica In

Mara Venier ha vissuto un anno difficile a causa di problemi di salute legati a un’emorragia all’occhio destro, che ha richiesto tre interventi chirurgici. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice ha condiviso le sue esperienze dolorose e le complicazioni che ne sono seguite. La sua odissea è iniziata in estate, durante le riprese di un film di Ferzan Ozpetek, quando iniziò a notare disturbi visivi che inizialmente attribuì a occhiali sporchi. Tuttavia, la situazione si rivelò ben più grave, culminando in una diagnosi di emorragia retinica. Mara racconta di un momento critico in cui si rese conto di non vedere più il televisore, portandola immediatamente in sala operatoria.

Attualmente, pur vedendo qualche cosa, la sua vista è ancora sfocata e dovrà affrontare ulteriori operazioni. Nonostante i suoi problemi di salute, Venier ha deciso di tornare alla conduzione di “Domenica In”, ma ha dichiarato che quest’anno sarà l’ultima volta. Pur avendo manifestato, negli ultimi sei anni, l’intenzione di lasciare il programma, questa volta sembra essere fermamente convinta della sua decisione. Per lei, lavorare rappresenta una forma di distrazione importante in un momento così critico della sua vita.

Mara Venier ha anche parlato del futuro del suo programma, esprimendo il desiderio di rinnovarlo con nuovi contenuti e approcci, come l’introduzione di giochi e discussioni su attualità e cultura, conferendo un carattere più variegato al format. Sottolinea l’importanza di divertirsi, sia per lei che per il pubblico, e afferma che non è più preoccupata degli ascolti: “Quello che dovevo fare l’ho fatto”, afferma, evidenziando che sente di aver già dimostrato il suo valore come conduttrice.

Negli ultimi mesi, Mara Venier ha anche affrontato controversie relative a un comunicato Rai riguardante la situazione in Medio Oriente, e ha reso noti i suoi problemi di vista tramite un post su Instagram, sottolineando il suo spirito indomito. Nonostante tutto, Mara rimane una figura di riferimento nel panorama televisivo italiano e ha l’intenzione di lasciare un segno significativo con questa ultima edizione di “Domenica In”.