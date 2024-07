“La mia relazione è finita” Anche loro si sono detti di nuovo addio: lei lo annuncia così

Nella scorsa edizione di Temptation Island la coppia composta da Manuel Maura e Francesca Sorrentino ha fatto parlare moltissimo. I due sono usciti separati dalla trasmissione, ma dopo poco sono tornato insieme, sconvolgendo non di poco il pubblico a casa. Pare però che i due si siano nuovamente lasciati.

Temptation Island: Manuel e Francesca sanno parlare tutti

Nella scorsa edizione di Temptation Island diverse coppie sono finite sotto i riflettori a seguito delle dinamiche che le hanno viste come protagoniste. Una delle più gettonate era proprio quella formata da Manuel Maura e Francesca Sorrentino.

I due stavano insieme da tantissimo tempo, ma Francesca ha accusato il colpo quando ha scoperto che Manuel l’ha tradita in più occasioni. Il ragazzo aveva infatti l’abitudine di lasciarla periodicamente e nel momento in cui non stava con lei si vedeva con altre ragazze.

Francesca ha appreso durante il programma i numerosi tradimenti perpetrati dal ragazzo e proprio per questa ragione aveva deciso di lasciarlo. Tutti avevano applaudito il grande coraggio della donna, che da quel momento avrebbe dovuto ricostruire la sua vita in maniera sana e più felice.

Dopo qualche mese però, la determinazione di Francesca è cessata in quanto la ragazza è tornata con il suo fidanzato storico. Lui sembrava essere cambiato, in quanto disposto a mettere da parte la sua frivolezza per un rapporto più serio con la donna.

Manuel e Francesca si sono detti addio

Stando alle ultime comunicazioni fornite sui social, la coppia formata da Manuel Maura e Francesca Sorrentino sarebbe nuovamente scoppiata. I due sono tornati insieme e dopo una convivenza di diversi mesi hanno deciso di mettere un nuovo punto alla loro relazione. A dare la notizia la stessa Francesca che ha deciso di pubblicare questo messaggio sui social. Francesca Come avete potuto intuire la mia relazione con Manuel è finita. Ho aspettato prima di dire qualcosa per metabolizzare le fasi di questo momento e riprendere in mano la mia vita. Preferirei che non mi faceste domande perché penso sia meglio tacere. Vi chiedo inoltre di non mandarmi in privato foto o video che lo ritraggono in atteggiamenti intimi con altre ragazze perché ad oggi non è più un mio problema, ma preferirei non vedere queste immagini.

La dolce Francesca ha poi aggiunto che i motivi di questa rottura non sono legati a mancanze di rispetto o tradimenti. Sono stati altri i motivi per cui la rottura è stata l’unica soluzione da prendere. L’intento di Francesca, ora, rimane quello di riprendere in mano la propria vita ed essere felice senza avere nessuno al suo fianco.