“La mia nuova vita”: l’annuncio di Angelina Mango dopo la pausa musicale: cosa ha deciso di fare

Una nuova fase di vita si apre per Angelina Mango, giovane cantante che ha catturato l’attenzione del pubblico grazie al suo talento. Dopo un periodo di assenza dai social, Angelina ha condiviso un video in cui balla con sua madre, Laura Valente, suscitando curiosità tra i suoi fan. La sua carriera è stata segnata da successi, tra cui la vittoria ad Amici e la partecipazione a Sanremo 2024 con il brano “La Noia”. Le sue esibizioni l’hanno portata anche a calcare palcoscenici europei grazie all’Eurovision Song Contest. Tuttavia, a causa del ritmo incalzante e di alcuni problemi di salute, si è presa una pausa lo scorso ottobre.

Negli ultimi mesi, Angelina ha riscoperto il valore delle piccole cose, dedicando tempo alla famiglia e alla riflessione personale. Sorprendentemente, ha deciso di tornare a studiare, condividendo su TikTok la sua intenzione di sostenere un esame universitario. In passato aveva interrotto gli studi in Lettere Moderne per dedicarsi alla carriera musicale, ma ora sembra che sia pronta a conciliare entrambe le passioni.

Nonostante non ci siano conferme sul suo attuale corso di studi, si dice che abbia completato con successo il primo semestre. Questo ritorno all’istruzione, accanto alla sua carriera musicale, ha sorpreso i sostenitori, che hanno espresso entusiasmo e supporto per la sua determinazione. Con questa nuova fase della sua vita, Angelina dimostra di avere una visione ambiziosa, pronta ad affrontare qualsiasi sfida. Il suo esempio rappresenta il connubio tra talento e dedizione, mostrando che è possibile perseguire più passioni contemporaneamente.