La mia dieta? Consumo oltre 6500 calorie al giorno

Andrea Presti ha partecipato a tre edizioni del Mr. Olympia, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo del bodybuilding. Questo professionista ha dedicato la sua vita a questo sport, che richiede un impegno costante e rigoroso. Due aspetti fondamentali del bodybuilding sono l’allenamento intenso e la dieta scrupolosa. Presti ha recentemente condiviso con Gianluca Gazzoli, nel podcast “Passa dal BSMT”, l’importanza della disciplina e della costanza.

Nel bodybuilding si distinguono due fasi cruciali: la fase di definizione, in cui le calorie sono drasticamente ridotte per favorire l’aumento della massa magra a scapito di quella grassa, e la fase di massa, in cui il culturista segue una dieta ad alto contenuto calorico, progettata per incrementare i carichi durante l’allenamento. Andrea ha rivelato di passare da un apporto di 6500 calorie in fase di massa a 2500 in fase di definizione.

Ha spiegato che la parte più difficile del bodybuilding è forzarsi a mangiare quando non si ha fame: “Mangiare poco quando hai fame è fattibile, ma è complesso dover mangiare dopo un’ora anche quando sei ancora sazio”, ha affermato, definendo questa esperienza come una “schiavitù psicologica incredibile”. Inoltre, ha sottolineato la diffidenza nella scelta degli alimenti, seguendo una dieta “clean”, dove la qualità delle calorie è fondamentale. Ad esempio, 1000 calorie dal pollo sono considerate molto diverse da 1000 calorie dalla Nutella.

La vita di un bodybuilder richiede sacrifici significativi. Andrea ha illustrato come quando si trova in pizzeria, deve portare il proprio cibo da casa, mentre gli altri possono godere della pizza. Questa scelta non è semplice, ma è parte del prezzo da pagare per perseguire il suo sogno nel bodybuilding. In sintesi, la disciplina, l’alimentazione controllata e la determinazione sono essenziali per ogni culturista, e Andrea Presti rappresenta perfettamente l’impegno che comporta raggiungere picchi di prestazione in questo sport.