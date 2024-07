“La mia bellissima ragazza” Le strazianti parole di Rosa, mamma di Shannen Doherty, dopo la tragica scomparsa dell’attrice: il commovente ricordo

Shannen Doherty, celebre attrice di Beverly Hills 90210, è scomparsa sabato 13 luglio all’età di 53 anni, dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata accolta con profonda commozione nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan. Sua madre, Rosa Doherty, ha voluto ricordarla con parole toccanti:

La lotta di Shannen contro il male del secolo era iniziata nel 2015, quando aveva rivelato pubblicamente la sua diagnosi di tumore al seno. Nonostante un periodo di remissione nel 2017, la malattia si era ripresentata nel 2020 con numerose metastasi, al quarto stadio. L’annuncio della sua morte è stato dato dalla sua agente, Leslie Sloane, segnando la fine di un lungo e coraggioso percorso.

In un’intervista rilasciata a novembre, Shannen aveva parlato del forte legame con sua madre, definendola un modello per affrontare la vita con coraggio e incisività: