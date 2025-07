La metamorfosi dell’internet: dalla scoperta al consumo diretto

L’evoluzione dell’internet sta subendo mutamenti significativi, trasformando la nostra interazione con il mondo digitale. Un tempo un vasto continente accessibile per tutti, oggi il web appare come un arcipelago ristretto, gestito principalmente da alcune piattaforme dominanti.

Secondo l’esperta Sofie Hvitved del Copenhagen Institute for Future Studies, la rete sta mutando verso una configurazione che privilegia conoscenza contestuale e risposte sintetiche fornite da algoritmi intelligenti. Questa riconfigurazione, accelerata dall’ascesa dell’intelligenza artificiale, ha modificato non solo il modo in cui cerchiamo informazioni, ma ha anche messo in discussione il concetto stesso di internet aperto. Dalla diffusione di ChatGPT nel 2022, l’utilizzo di chatbot conversazionali è cresciuto esponenzialmente, coinvolgendo oltre ottocento milioni di utenti.

Le conseguenze di questa evoluzione si fanno sentire anche tra i big della tecnologia. Apple ha registrato un calo delle ricerche tradizionali su Safari, mentre Google ha introdotto funzioni che generano sintesi automatiche, limitando l’accesso diretto ai siti web. Dati recenti indicano che il traffico verso i motori di ricerca è diminuito del 15%, con portali informativi come Wikipedia che hanno perso milioni di clic mensili.

Il modello economico della rete, che richiedeva un flusso di traffico verso le fonti originali per monetizzare contenuti, sembra sempre più instabile. Negli ultimi anni, il 69% delle ricerche su notizie non ha generato clic verso i contenuti originali. La situazione mette a rischio i produttori di contenuti, con aziende come Dotdash Meredith che registrano un drastico calo nel traffico proveniente da Google.

In un contesto in cui gli editori più grandi tentano accordi diretti con le big tech, i piccoli siti e blog rischiano di scomparire. La crescente diffusione di bot, che ora costituiscono quasi la metà del traffico globale, non fa che aggravare questa crisi. Mentre molte startup cercano di implementare soluzioni di pagamento per l’accesso ai contenuti, la questione di un giusto compenso per i creatori di contenuti rimane irrisolta.