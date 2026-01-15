La Metafisica a Milano

Tre grandi musei milanesi ospitano tre capitoli espositivi che mettono in dialogo i maestri della Metafisica con gli “eredi” internazionali e con gli “allievi” del XX e XXI secolo. Sono presentate oltre 300 opere, dai protagonisti del gruppo storico nato a Ferrara, come Giorgio de Chirico, Alberto Savinio, Carlo Carrà, Filippo de Pisis, Giorgio Morandi, agli artisti che in Europa e in America hanno assorbito atmosfere e soluzioni del movimento, fino agli echi contemporanei con lavori di diversi autori che si sono ispirati alla poetica Metafisica.

L’influenza della Metafisica non si limita al campo dell’arte, ma si estende anche alla fotografia, all’architettura, al cinema, al teatro, al design, alla moda, alla letteratura, al graphic novel e alla musica. Tra gli artisti che hanno subito l’influenza della Metafisica ci sono Mario Sironi, Felice Casorati, René Magritte, Max Ernst, Salvador Dalí, Andy Warhol, Mimmo Paladino, Giulio Paolini, Jannis Kounellis, Francesco Vezzoli, Aldo Rossi, Gio Ponti, Paolo Portoghesi, Frank Gehry, Mimmo Jodice, Gabriele Basilico, Giorgio Armani, Fendi, Paolo Sorrentino, Tim Burton, David Bowie e molti altri.

Inoltre, è prevista un’esposizione su Ettore Sottsass, pittore, grafico, fotografo e figura cardine del design e dell’architettura italiana del Novecento, che avrà luogo a Palazzo Buontalenti a Pistoia. L’esposizione sarà costruita attorno al ricco fondo che l’architetto affidò al CSAC di Parma e rileggerà criticamente un trentennio di attività, dall’immediato dopoguerra ai primi anni Settanta.