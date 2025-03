La messa al Gemelli, le ultime notizie

Oggi, domenica 16 marzo, è stata diffusa la prima foto di Papa Francesco dall’ospedale Gemelli, dove è ricoverato da 31 giorni a causa di una polmonite bilaterale. L’immagine, pubblicata dalla Sala Stampa del Vaticano, mostra il Pontefice mentre concelebra la messa nella cappella del Gemelli. Già il 6 marzo era stata diffusa una registrazione audio del Papa in piazza San Pietro, ma questa è la prima foto che lo ritrae durante il suo ricovero.

Dalla Santa Sede fanno sapere che il Papa è “stabile” e continua a ricevere terapie farmacologiche, oltre a fisioterapia respiratoria e motoria, della quale sembra trarre particolare beneficio. Oggi non ha ricevuto visite, ma ha continuato a lavorare, e si prevede che i risultati del suo impegno saranno visibili nei prossimi giorni.

L’immagine del Pontefice, durante un momento di preghiera, è stata accolta con grande interesse dai fedeli e rappresenta un segnale di speranza e di continuità nel suo ministero ecclesiastico nonostante le difficoltà della sua salute. La celebrazione della messa in un periodo di malattia evidenzia la resilienza e la dedizione del Papa nei confronti della sua missione.

La situazione del Papa rimane sotto osservazione, e ci si augura un rapido recupero, in modo che possa tornare a svolgere il suo ruolo di guida spirituale per la Chiesa cattolica e i suoi fedeli in tutto il mondo.