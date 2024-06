La Méridionale: al via la nuova linea Livorno – Île-Rousse (Corsica)

La Méridionale – compagnia di navigazione francese di proprietà del gruppo CMA CGM – sbarca in Italia e dal 1° giugno al 30 settembre 2024 attiva la nuova rotta che collegherà Livorno e l’Île-Rousse, in Corsica.

La Méridionale, che collega via mare la Corsica a Marsiglia fin dal 1937, rafforza così la sua presenza nel Mediterraneo. Con partenze settimanali – ogni lunedì, mercoledì e sabato – La Méridionale offre ai suoi clienti l’opportunità di vivere un’esperienza di navigazione unica, a bordo della Kalliste, una nave a misura d’uomo pensata per rendere la traversata il più confortevole possibile, con strutture rinnovate sia nelle cabine e che negli spazi comuni.

Per festeggiare l’avvio di questo nuovo servizio marittimo, la compagnia lancia una promozione – valida per un periodo di tempo limitato* – che prevede uno sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti.

Questa nuova rotta permetterà di raggiungere ancora più facilmente l’Île-Rousse e la micro-regione della Balagna, alla scoperta di natura incontaminata, patrimonio culturale e possibilità di attività sportive all’aria aperta, tra mare e montagna. Allo stesso modo, grazie alla nuova linea, i tanti turisti in partenza dalla Corsica potranno programmare il loro prossimo viaggio in Toscana, meta ideale per una vacanza all’insegna della tranquillità, della buona cucina e della cultura.

Detentrice del prestigioso marchio Travellers’ Choice dal 2017, La Méridionale è storicamente rinomata per la qualità della sua accoglienza e dei suoi servizi a bordo. Convivialità, comfort, modernità e sapori mediterranei sono al centro del suo impegno, nella tradizione dei viaggi marittimi alla francese e in linea con il suo payoff “Attraversare il Mediterraneo in modo diverso”.

*sconto valido fino al 15/06/2024 su una selezione di traversate effettuate entro il 31/08/2024