La memoria è vita, è necessario testimoniare

“La memoria è vita. Tu sei la tua memoria”. Queste le parole di Edith Bruck, scrittrice e testimone della Shoah, dopo la presentazione dell’opera ‘The Star of David’ di aleXsandro Palombo, dedicata a lei e svelata al ghetto di Roma. Bruck ha sottolineato l’importanza di raccontare le proprie esperienze affinché gli altri siano a conoscenza di ciò che è accaduto, affinché simili atrocità non si ripetano. Ha evidenziato come l’antisemitismo sia presente in tutta Europa, inclusa l’Italia, e ha lamentato la necessità di continuare a testimoniare per preservare la memoria storica.

L’opera rappresenta Bruck con la divisa a righe dei deportati nazisti mentre tiene con orgoglio la bandiera di Israele. Purtroppo, l’opera era stata vandalizzata a Milano lo scorso gennaio, un episodio che mette in evidenza le persistenti problematiche legate all’antisemitismo. Nonostante questo atto vandalico, l’opera è ora parte della collezione permanente della Fondazione Museo della Shoah di Roma, un luogo dedicato alla memoria delle vittime della Shoah e alla sensibilizzazione contro l’odio.

Bruck, attraverso la sua arte e la sua testimonianza, rappresenta una voce importante nel mantenere viva la memoria storica e nel combattere contro gli ideali di odio e discriminazione. La sua testimonianza e l’arte di Palombo sono un invito a riflettere su quanto accaduto in passato in modo che non accada mai più, per nessun essere umano, ovunque. La sua presenza e il suo messaggio rimangono fondamentali nel promuovere la pace e la tolleranza nella società contemporanea.