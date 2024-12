La memoria delle cellule adipose e il ciclo dell’obesità.

Il recupero rapido del peso, conosciuto come effetto yo-yo, è una delle sfide più frustranti per chi desidera mantenere un peso stabile. Questo fenomeno non può essere semplicisticamente attribuito a una mancanza di forza di volontà, ma è legato a complessi meccanismi biologici e molecolari. Recenti ricerche indicano che la “memoria” delle cellule adipose gioca un ruolo cruciale in questo contesto, ancorandosi a processi epigenetici che ne influenzano il comportamento.

L’epigenetica funge da “manuale di istruzioni” supplementare per il nostro DNA, permettendo alle cellule di regolare quali geni attivare o disattivare attraverso modifiche chimiche. Queste modificazioni, sebbene plastiche e influenzabili dall’ambiente, possono stabilizzarsi nel tempo creando una memoria cellulare. Nel caso dell’obesità, le cellule adipose presentano modifiche epigenetiche che le inducono a ripristinare la loro condizione iniziale dopo una significativa perdita di peso.

Le cellule adipose, o adipociti, svolgono un ruolo attivo nella regolazione del peso corporeo, interagendo con ormoni e segnali infiammatori. Gli studi hanno dimostrato che persino dopo cospicue perdite di peso, gli adipociti mantengono marcatori epigenetici tipici dell’obesità, rispondendo rapidamente a diete ad alto contenuto calorico. Questo fenomeno è stato riscontrato anche in cellule prelevate da pazienti sottoposti a interventi bariatrici.

Il recupero di peso va oltre i processi molecolari; è amplificato da fattori sistemici come l’aumento dell’appetito e la riduzione del dispendio energetico. Questi meccanismi evolutivi, destinati a preservare le riserve energetiche durante le carestie, diventano controproducenti in un contesto di abbondanza alimentare. L’obesità, che colpisce due terzi della popolazione mondiale, complica ulteriormente la gestione del peso e aumenta il rischio di malattie croniche.

Attualmente non esistono farmaci per eliminare i marcatori epigenetici nelle cellule adipose, rendendo urgentemente necessaria la prevenzione dell’obesità. La formazione di abitudini alimentari sane e l’attività fisica durante l’infanzia sono essenziali per ridurre il rischio. La ricerca attuale si concentra su modi per modulare i processi epigenetici e sulla possibilità che altri tipi di cellule possano anch’esse sviluppare memoria epigenetica legata all’obesità.

In conclusione, affrontare l’effetto yo-yo richiede una comprensione profonda e un approccio multidimensionale, combinando prevenzione, educazione e ricerca per garantire una gestione più sostenibile del peso corporeo e migliorare la salute pubblica globale.