In media, nel 75% delle persone malate di cancro, le terapie tradizionali non funzionano. Un dato che mette in luce la necessità di passare da un approccio basato sul ‘farmaco per tutti’ a un trattamento mirato, frutto di una scelta ponderata sulla base del profilo genetico e delle caratteristiche del singolo. È la cosiddetta oncologia di precisione che, insieme alla presa in carico del paziente e al suo coinvolgimento nella gestione della malattia, costituisce il fulcro della medicina personalizzata. Questo nuovo approccio alla medicina, e in particolare all’oncologia, porta a una maggiore efficacia e minori tossicità, a una migliore qualità di vita e si dimostra sostenibile per il Sistema Sanitario. Alla luce di queste evidente, una rete di 11 associazioni di pazienti attive in ambito oncologico chiedono a gran voce che la medicina personalizzata sia riconosciuta come un diritto dei pazienti. E per rendere la richiesta concretamente realizzabile hanno stilato 10 Raccomandazioni contenute all’interno del “Libro Bianco della medicina personalizzata” presentato dal Gruppo APMP – Associazioni pazienti, insieme per il diritto alla Medicina Personalizzata in oncologia – oggi alle Istituzioni. Il Libro fa parte del progetto di informazione e sensibilizzazione “Ogni storia è unica”, realizzato con il supporto incondizionato di Roche Italia.

Introduzione dei test di profilazione genomica all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza e rimborso dei farmaci che dovessero risultare adatti al target individuato anche se non approvati con quella indicazione; istituzione dei Molecular Tumor Board, gruppi multidisciplinari che valutino la scelta terapeutica più adatta per ogni singolo paziente; individuazione e accreditamento dei centri specializzati dove sia possibile accedere a test di profilazione di qualità su tutto il territorio; costituzione di una piattaforma informatica che archivi i dati relativi alle profilazioni e aiuti la ricerca scientifica; informazione capillare per i pazienti e formazione per il personale sanitario; maggiore informazione sugli studi scientifici di medicina di precisione; finanziamento della ricerca in questo settore; tutela della privacy dei pazienti; coinvolgimento delle associazioni nell’individuazione delle modalità di accesso ai test genomici e alla valutazione dei Molecular Tumor Board. Sono questi i punti fondamentali per le associazioni pazienti che possono far sì che quello alla medicina personalizzata non sia un diritto solo sulla carta. “È necessario agire a garanzia di un accesso uniforme sul territorio ai test di profilazione genomica per colmare le difformità attuali, così come promuovere l’implementazione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) e un’informazione corretta che generi consapevolezza e sostenga i processi decisionali”, ha dichiarato Nicoletta Cerana, Presidente ACTO – Alleanza Contro il Tumore Ovarico onlus e portavoce APMP, sottolineando i punti salenti delle raccomandazioni.

Per il Gruppo APMP questo innovativo approccio terapeutico è l’opportunità di una rivoluzione culturale, ancor prima che clinica, dove la persona non è più al centro. È essa stessa il centro. La medicina personalizzata impone a medici, professionisti sanitari, pazienti, associazioni, caregiver, istituzioni e stakeholder tutti di lavorare in sinergia. E per questo il “Libro Bianco della medicina personalizzata in oncologia” è stato costruito in modo da raccogliere la voce delle Istituzioni e i contributi di alcuni tra i più autorevoli esperti – oncologi, genetisti, anatomopatologi, farmacoeconomisti, sociologi e psicologi – sul tema dell’oncologia di precisione. “Con questo Libro vogliamo aprire una discussione con tutti coloro che sono coinvolti nella gestione del Sistema Salute con l’obiettivo di rendere l’accesso alla medicina personalizzata davvero equo”, ha sottolineato Cerana.

Ma cosa significa medicina personalizzata?

Grazie ai progressi della ricerca scientifica, oggi sappiamo che non esiste il tumore ma oltre 200 tipi diversi di malattia oncologica in ognuno dei quali è possibile rilevare delle mutazioni che ne guidano la crescita e la diffusione. Di più, sappiamo che anche i fattori ambientali e lo stile di vita possono causare delle mutazioni. Sulla scia di questi progressi c’è stato uno sviluppo esponenziale di farmaci “mirati” che consentono ai medici di compiere scelte guidate dalle caratteristiche personali di ogni singolo paziente, per strategie terapeutiche più efficaci e con meno effetti collaterali. Per identificare i pazienti che possono beneficiare di trattamenti specifici sono necessari i test genomici; è possibile analizzare il DNA tumorale con una metodica chiamata Next-Generation Sequencing che consente di identificare contemporaneamente tutti i diversi tipi di alterazioni genomiche in più geni in una singola analisi con una profilazione genomica ampia (Comprehensive Genomic Profiling, CGP). “La raccolta, l’interpretazione e la gestione di informazioni specifiche per ogni paziente – spiega Paolo Marchetti, direttore oncologia medica Università Sapienza di Roma e Presidente Nazionale della Fondazione per la Medicina Personalizzata (FMP) – permettono una diagnosi accurata nel più breve tempo possibile e una cura a misura del singolo, aumentando l’efficacia del trattamento e migliorando la qualità di vita. Un’opportunità per il paziente e per il Sistema Sanitario”.

Leggere i dati

Perché ciò si realizzi su tutto il territorio nazionale è necessario implementare un modello organizzativo nuovo, che ancora non si è attuato complessivamente, in cui sia presente il Molecular Tumor Board (MTB), un team multi- e inter-disciplinare al servizio della persona lungo tutto il percorso terapeutico, e i Centri Specialistici Regionali per la esecuzione dei test di Profilazione Genomica (NGS). In tal senso, “è fondamentale – spiega Nello Martini, presidente di Fondazione Ricerca e Salute, ex direttore AIFA – passare a un nuovo modello di organizzazione sanitaria, quello mutazionale. Sarebbe auspicabile la costituzione di una rete nazionale interconnessa di Molecular Tumor Board (MTB) e dei Centri Specialistici Regionali per la esecuzione dei test di Profilazione Genomica (NGS) così da poter rilevare le alterazioni molecolari che permettano di trattare i pazienti con i farmaci attivi sulla mutazione ed eventualmente indirizzare i malati nei centri dove sono attivi studi clinici specifici”. In questo senso esperti e pazienti auspicano che l’Osservatorio sulle Sperimentazioni cliniche (OSC) venga aperto da AIFA ai MTB in modo da poter inserire tempestivamente i pazienti nelle sperimentazioni e cominciare quanto prima trattamenti specifici. “In questo modo i centri di ricerca potrebbero contare su un bacino più ampio di pazienti, con vantaggio sia dei malati sia della ricerca italiana, che diventerebbe più competitiva a livello internazionale”, ha concluso Martini.