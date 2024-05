“La mattina ti svegli solo che arrivi la sera per soffrire meno” Il famoso racconta la malattia a Verissimo: come sta oggi

Gigi D’Agostino è stato ospite nella puntata speciale di Verissimo trasmessa oggi pomeriggio su Canale 5. Il famoso dj ha parlato con la giornalista e le ha raccontato tutto quello che ha a che fare con la sua malattia.

Gigi D’Agostino

Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

Verissimo: Gigi D’Agostino si racconta a Silvia Toffanin

Oggi su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Verissimo durante la quale abbiamo assistito all’intervista di Silvia Toffanin a Gigi D’Agostino. Dopo un periodo di assenza piuttosto lungo, il noto dj ha deciso di tornare in televisione per raccontare tutto quello che gli è accaduto.

Gigi D’Agostino ai tempi della malattia

Ha parlato infatti di un triste momento durante il quale ha scoperto la malattia, condizione che ti annienta e ti causa un’enorme sofferenza che spesso non si riesce a gestire. L’uomo, che oggi sembra essere del tutto fuori pericolo, ha poi raccontato come un’esperienza simile finisca per segnare inevitabilmente la psiche di un individuo.

Anche a seguito della guarigione infatti, la paura non scompare mai, anche se ovviamente si ritorna a stare bene. Per fortuna il peggio sembra essere alle spalle ed è proprio da questa intervista che il dj intende far ripartire la sua vita lavorativa.

La scoperta della malattia e i progetti per il futuro

Gigi D’Agostino è sempre stato uno dei dj più amati e apprezzati in Italia, ma anche all’estero. Proprio per questa ragione, quando l’uomo è uscito dalle scene ha innescato un grande senso di delusione e preoccupazione in tutti i suoi fan.

Gigi D’Agostino

Tutto è avvenuto nel Dicembre 2021, quando aveva per l’appunto comunicato al mondo di essere stato colpito da un brutto tumore. Questo ha fatto la sua comparsa in maniera piuttosto aggressiva, comportando molti dolori fisici ma anche grande sofferenza psichica nel musicista.

Ora è però arrivato il momento di lasciarsi tutta la sofferenza alle spalle e guardare in avanti, motivo per cui dopo diversi anni di assenza l’artista ha annunciato di essere pronto a tornare in scena. Del resto è proprio la musica che l’ha salvato in diverse circostanze e siamo certi che gli darà ancora una volta la giusta carica per tornare in pista.