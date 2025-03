La Marine in difficoltà: È il momento del decollo per Jordan?

La condanna di Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici rappresenta un punto di svolta nella politica francese ed europea. Con l’ex leader esclusa dalla corsa presidenziale, Jordan Bardella, il giovane presidente del partito, emerge come una nuova figura importante, guadagnando consensi e dominando i sondaggi. Questa situazione segna un cambiamento significativo nelle dinamiche politiche in Francia, con Bardella che potrebbe prendere il posto di Le Pen nel guidare il partito verso un futuro incerto e ricco di opportunità.