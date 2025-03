La marca e il ritiro del lotto

Due lotti di prodotti dell’azienda G.A. Prodotti Toscani Srl sono stati richiamati a causa di un sospetto di Listeria nei salami campagnolo toscano e briciolona. Il Ministero della Salute ha ordinato il richiamo di questi insaccati, venduti rispettivamente in confezioni da 300 grammi e 500 grammi, entrambi prodotti nello stesso stabilimento. Il numero di lotto ritirato è L. 00000115, visibile sull’etichetta dei salami.

La Listeria è un batterio che può causare listeriosi, una malattia infettiva che nei soggetti sani di solito provoca sintomi gastrointestinali leggeri, ma può essere seria per le donne in gravidanza, anziani, neonati e persone con un sistema immunitario compromesso. Per questo motivo, il Ministero ha avvisato i consumatori di prestare attenzione.

Coloro che hanno acquistato i salami richiamati sono stati raccomandati di riportarli nel punto vendita dove sono stati acquistati il prima possibile. I supermercati gestiranno le pratiche necessarie in caso di richiamo. Se si possiede lo scontrino d’acquisto, è possibile richiedere un rimborso. Questo avviso serve a garantire la sicurezza alimentare e prevenire eventuali rischi per la salute pubblica.

In sintesi, il richiamo dei salami è una misura precauzionale volta a proteggere i consumatori da potenziali infezioni, con l’auspicio che tutti coloro che hanno questi prodotti a casa agiscano di conseguenza.