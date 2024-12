La marca e il richiamo del lotto

Il 2 dicembre 2024 è stato ritirato dal mercato il prodotto “Mais per Pop Corn” a marchio Penny Market per contaminazione chimica. Il richiamo riguarda i lotti con codice 310325 e scadenza al 31 marzo 2025. I consumatori sono avvisati di non utilizzare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ricevere un rimborso o una sostituzione entro il 20 dicembre 2024.

Il mais, venduto in sacchetti da 500 grammi, è stato prodotto dalla Pedon S.p.A. a Colceresa (Vicenza). La contaminazione è attribuita al pirimifos-metile, un pesticida usato nella conservazione dei cereali, i cui residui possono superare i limiti consentiti e rappresentare un rischio per la salute. I consumatori che hanno acquistato il prodotto sono invitati a interrompere immediatamente l’utilizzo e a restituirlo, ricevendo un rimborso totale senza costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, è disponibile il numero 39 0424 411125 dell’azienda produttrice.

Il pirimifos-metile è stato oggetto di normative più severe dal 2016, con il Regolamento UE n. 2016/53 che ha ridotto drasticamente i limiti massimi di residui, specialmente nel riso, da 5 mg/kg a 0,5 mg/kg. Nel mentre, è stato disposto il richiamo di un altro prodotto, la polenta istantanea Iris, a causa della possibile presenza di alcaloidi tropanici oltre i limiti consentiti.

Il Ministero della Salute ha anche emesso un richiamo per un calendario dell’Avvento a marchio Penny Market, a causa di potenziali rischi per la salute. I lotti coinvolti sono due da 500 grammi, con scadenze rispettive del 12 dicembre 2024 e 22 marzo 2025, prodotti da La Grande Ruota S.R.L. Anche in questo caso, i consumatori devono restituire i prodotti per ricevere un rimborso o una sostituzione. L’ingestione di alcaloidi tropanici in quantità elevate può causare gravi effetti tossici, tra cui delirio e, nei casi più estremi, coma o morte.

È quindi fondamentale che i consumatori seguano le indicazioni di richiamo per garantire la loro sicurezza e quella degli altri.