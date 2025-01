La marca del prodotto e i lotti correlati

Il ministero della Salute ha emesso un richiamo per vari lotti di pinoli sgusciati a marchio Mister Sibamba, venduti nei supermercati Eurospin, a causa della presenza di cadmio oltre i limiti consentiti dalla legge. Il ritiro è stato avviato dopo la segnalazione del produttore e viene raccomandato di non consumare il prodotto, ma di restituirlo al punto vendita.

I lotti richiamati, identificati con i numeri di produzione 24304, 24310, 24312, 24318, 24320, 24323, 24332, 24333, 24338, 24340 e 24341, sono distribuiti in confezioni da 100 grammi e hanno le seguenti date di scadenza: 30/10/25, 05/11/25, 07/11/25, 13/11/25, 15/11/25, 18/11/25, 27/11/25, 28/11/25, 03/12/25, 05/12/25 e 06/12/25. Questi prodotti sono stati realizzati dall’azienda Mocerino Frutta Secca srl nello stabilimento di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

La contaminazione da cadmio è un problema serio per la salute umana. Questa sostanza, un metallo pesante, può accumularsi negli alimenti e nell’organismo, con potenziali effetti tossici. L’assunzione di cadmio avviene principalmente attraverso i cibi, in particolare i cereali, le verdure, le noci e i legumi. Anche carne, pesce, frutti di mare e alcuni funghi possono contenere livelli significativi di cadmio. Tuttavia, l’Istituto Superiore di Sanità afferma che poiché alcuni di questi alimenti vengono consumati in quantità minori, non sono considerati le principali fonti di esposizione.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha stabilito che la dose settimanale tollerabile di cadmio negli alimenti non deve superare i 2,5 microgrammi per chilogrammo di peso corporeo. Superare questa soglia potrebbe comportare effetti avversi sulla salute, pertanto è fondamentale che i consumatori siano informati e agiscano di conseguenza.

Il caso dei pinoli sgusciati Mister Sibamba rappresenta un serio allerta per la sicurezza alimentare e un invito ai consumatori a prestare attenzione alle segnalazioni riguardanti i prodotti alimentari.