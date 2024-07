la mappa delle città USA prossime al collasso climatico

Con tempeste estreme, inondazioni, incendi, siccità, ondate di freddo e di calore sempre più frequenti e intense, più della metà del nostro pianeta è destinata a trasformarsi in nuove zone climatiche entro la fine del secolo. Una nuova mappa interattiva, The Future Urban Climates, ti permette di esplorare come il clima della tua città cambierà.

Utilizzando i dati del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Matthew Fitzpatrick, ecologo spaziale dell’Università del Maryland, ha confrontato 40.581 località in tutto il mondo con luoghi vicini che attualmente sperimentano il clima previsto per il 2080.

Ad esempio, un viaggio nell’attuale Mississippi settentrionale ti permetterebbe di sentire il clima che New York City dovrebbe avere entro il 2080. “In 50 anni, le città dell’emisfero settentrionale diventeranno molto più simili alle città del sud” spiega Fitzpatrick. “Tutto si sta spostando verso l’equatore in termini di clima.“

Nel 2015, si stimava che quasi il 6 percento della superficie terrestre del pianeta si fosse già spostata verso climi più caldi e secchi rispetto al 1950. I cambiamenti più estesi sono stati osservati in Nord America, Europa e Oceania. La nuova mappa rivela come sarà il nostro mondo continuando su questa tendenza fino al 2080, ma anche cosa accadrà in uno scenario a basse emissioni se riusciremo a cambiare rotta.

Con un riscaldamento previsto di 6 °C, Washington, DC, è destinata a somigliare al clima attuale del Nord Louisiana. Più ci si avvicina all’equatore, meno si trovano corrispondenze adeguate per i climi di luoghi come l’America Centrale, la Florida meridionale e il Nord Africa.

Circa il 40 percento della popolazione globale vive in queste regioni equatoriali, oltre 3,3 miliardi di persone verso un clima più estremo di qualsiasi altro attualmente abitato. Alcuni ricercatori temono che parti dei tropici possano diventare inabitabili, poiché c’è un limite al calore e all’umidità che i nostri corpi possono tollerare.