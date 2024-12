La Manovra riguarderà solo 100 persone in tutta Italia

Nel 2025 sarà possibile accedere a una pensione anticipata a 64 anni, ma secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, inizialmente questa misura riguarderà soltanto circa 100 persone in tutta Italia. Le proiezioni indicano un aumento del numero di beneficiari negli anni successivi, arrivando a un massimo di 600 all’anno entro il 2030. Questa gradualità nell’implementazione della norma è stata adottata per valutare l’impatto economico e sociale della stessa.

Per poter beneficiare della pensione anticipata sarà necessario aver accumulato almeno 20 anni di contributi e far parte del sistema interamente contributivo. Una caratteristica significativa della norma è la possibilità di cumulare i fondi provenienti da un fondo pensione complementare, contribuendo a soddisfare il requisito necessario. L’obiettivo di questa nuova misura è quello di garantire maggiore flessibilità per coloro che desiderano lasciare il lavoro prima dell’età pensionabile standard, ma che hanno già accumulato risorse finanziarie sufficienti mediante i versamenti effettuati nel corso della loro carriera lavorativa.

Il Governo intende avvicinarsi a un modello di integrazione tra il sistema previdenziale pubblico e privato, simile a quello adottato in altri Paesi, ma resta da verificare l’impatto della nuova norma sulla sostenibilità generale del sistema pensionistico. Le attuali proiezioni rispetto alla crescita del numero di beneficiari dovranno essere monitorate nei prossimi anni per determinare la loro accuratezza.

In sintesi, la pensione anticipata a 64 anni rappresenta un’opportunità limitata nel breve termine, ma con la possibilità di crescita nelle annualità future. Saranno necessarie ulteriori valutazioni per verificare l’efficacia della misura e il suo effetto sul sistema previdenziale italiano complessivo. La situazione offre spunti di riflessione su come il sistema pensionistico possa evolversi e adattarsi ai cambiamenti demografici e alle esigenze dei lavoratori italiani.